به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کامرسانت به نقل از مسئول برجسته روسی آورده است : "معمر قذافی" رهبر لیبی در مقابل تضمینهای امنیتی آماده کناره گیری از قدرت است.

روزنامه روسی بیان کرد: قذافی منتظر اشاره ای برای کناره گیری از قدرت است و فرانسه نیز از این موضوع استقبال کرده است. پاریس در همین راستا حاضر شده است که دارایی بلوکه شده خانواده قذافی را آزاد کند و مانع دادگاهی شدن وی شود.

شایان ذکر است که مخالفان لیبی اخیرا مواضع متناقضی اتخاذ کرده اند، زیرا به عنوان مثال "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی تا چندی پیش موافق ماندن قذافی در لیبی بود، اما چند روز بعد با چرخشی 180 درجه دیکتاتور لیبی را مستحق مجازات و اخراج دانست.