معلمان قرآن طبیبان روح هستند/ تدوین دانشنامه بزرگ علوم پزشکی-اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان قرآنی دانشگاه علوم پژشکی تهران و بزرگداشت مقام علمی و معنوی حجت الاسلام محسن قرائتی امروز سه شنبه 14 تیرماه با حضور حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، محمدباقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینا دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام قرائتی: دانشی که به بندگی خدا منتهی شود علم مفید است

حجت الاسلام محسن قرائتی در بخشی از این مراسم با اشاره به آیات ابتدایی سوره علق که به سجده منتهی می شود، تأکید کرد: اگر علم به بندگی خدا کشید علم مفید است و الا خیر.

وی در ادامه با اشاره به آیات و روایات و بیان حکایتهایی به تشریح مباحثی چون حق بیمار، جایگاه رابطه صمیمانه پزشک با بیمار، عدم سستی در درمان بیماری، امانتداری و رازداری پزشک و ... پرداخت و با تأکید بر آیه "وما رمیت اذ رمیت" تأکید کرد: در پزشکی خدا را فراموش نکنید؛ کار دست خداست. البته پزشک وسیله است و بر اساس آیات قرآن در کارتان اگر یک نفر را نجات دهید گویی همه انسانها را نجات داده اید.

وی در ادامه خطاب به پزشکان با بیان اینکه برای کسب درآمد بیشتر دست از کار اصلی خودتان بر ندارید، گفت: حدود 40 سال پیش روزی شهید بهشتی با من تماس گرفت گفت می خواهم بیایم خانه شما و هیچ کس هم نباشد. آن زمان من طلبه جوانی بودم و ایشان از تهران به قم آمد و گفت: من آمده ام بگویم که تو در معلمی قوی هستی و من خواهش می کنم دست از این تحت سیاه برنداری و هرچه خرج تو می شود من یکجا می دهم و ماهانه هزینه تو را پرداخت می کنم. ممکن است تو نیاز به پول داشته باشی و از بچه ها و تخته سیاه دست برداری. ایشان 40 سال پیش این مسئله را به من گفت و من در آنجا به ایشان قول شرف داد که دست از این کار معلمی ام برندارم. شما هم دست از کار اصلی تان برندارید.



حجت الاسلام قرائتی در پایان با بیان اینکه 250 سرنخ موضوعی با نماز را در کتابی تدوین کرده ام، به تشریح ارتباط برخی از این موضوعات با نماز پرداخت.

حجت الاسلام محمدیان: ضرورت رفع کمبود نشاط و شادی در جامعه حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز در این همایش با اشاره به استقبال جوانان و دانشجویان از آثار قرآنی حجت الاسلام قرائتی تأکید کرد: در بین دروسی که به عنوان معارف اسلامی ارائه می دهیم بیشترین استقبال از درس تفسیر و در عین حال بیشترین استقبال از کتابهای تفسیر حجت الاسلام قرائتی است. حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز در این همایش با اشاره به استقبال جوانان و دانشجویان از آثار قرآنی حجت الاسلام قرائتی تأکید کرد: در بین دروسی که به عنوان معارف اسلامی ارائه می دهیم بیشترین استقبال از درس تفسیر و در عین حال بیشترین استقبال از کتابهای تفسیر حجت الاسلام قرائتی است.

وی کمبود شادی و نشاط در جامعه را یکی از علل استقبال اقشار مختلف جامعه از سخنرانی های جذاب حجت الاسلام قرائتی دانست و گفت: ایشان این هنر را دارد که بر لبان مخاطبان خود لبخند را جاری کند؛ بسیاری از ما روحانیون نه بلدیم بگریانیم و نه بخندانیم، البته عده ای از ما می توانیم بگریانیم اما کسی که بتواند دل مخاطب را شاد کند و این دل را باز کند تا بذر معرفتی را بر آن بپاشاند کم است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: می گویند اشک نوازش خدا به بنده اش است اما در جای خود؛ متأسفانه به گونه ای شده که اسم دین و معارف با حزن و غم و غصه ملازم شده است و یکی از رمزهای موفقیت جناب آقای قرائتی است که توانستند آیه" اضحک و ابکی" را عملی کنند و ما به شدت در مباحث دینی و معارف اسلامی به این نیاز توجه کنیم. فضای دانشگاههای ما به شدت نیاز به شاداب و نشاط به ویژه در حوزه تبیین معارف دینی دارد.

حجت الایلام محمدیان، دانشگاه علوم پزشکی تهران را پیشگام فعالیتهای قرآنی خواند و با اظهار تأسف از غفلت عملی از قرآن تأکید کرد: قرآن نسخه شفابخش زندگی است که باید به آن عمل کرد و تنها به خواندن آن نباید کفایت کرد.



دکتر باقر لاریجانی: معلمان قرآن طبیبان روح هستند

دکتر محمدباقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در بخشی از این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه، قرآن را کتاب همه مسلمانان بلکه همه انسانها خواند و گفت: در معارف اسلامی آمده است که در حیات باقی به میزانی که انسان با قرآن انس داشته باشد می تواند ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به تلاش چندین ساله حجت الاسلام قرائتی در گسترش مفاهیم قرآنی در جامعه تأکید کرد: معلمان قرآن طبیبان روح هستند؛ طبیبان به طور معمول به مداوای جسم مردم می پردازند و همه ما محتاج هستیم که روح خود را که در اثر فعالیتهای معمول زنگار پیدا می کند با آموزشهای قرآنی و با کمک طبیبان روحانی ارتقا دهیم و آن زنگار را بزداییم.

وی افزود: بسیاری از دستورات الهی قرآن روح زنده دارد کما اینکه در معارف ما است که نماز و قرآن به شفاعت ما می آیند که ما باید خود را در معرض آنها قرار دهیم.

دکتر محمدباقر لاریجانی با اشاره به تلاش دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه فرهنگ قرآنی گفت: باید برای توسعه فرهنگ دانشگاه به آبشخور اصلی این مباحث که آموزش معارف قرآن و حدیث است تمسک کنیم ما در سطح وزارت بهداشت برنامه روشنی برای توسعه فرهنگی در دانشگاهها داریم که یکی از محورهای آن نشر معادرف قرآنی است. آموزشهای کارشناسی و کارشناسی ارشد قرآن، حدیث و طب آغاز شد.

وی افزود: در مباحث بین رشته ای با رسالت توسعه فرهنگ قرآنی و دیدگاه فرهنگی خود تلاش کنیم امروز توسعه رشته اخلاق پزشکی در این دانشگاه منشأ گرفته است. اساس کار ما بر اساس مطالعات تحقیقی در قالب کرسی اخلاق پزشکی بر اساس مطالعات اسلامی و مطالعات سکولار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه اندازی کرسی نظریه پردازی فلسفه و فقه با تلاش وزیر بهداشت خبر داد و گفت: قرآن بزرگترین میثاق الهی ما است که باید در تمام حرکتهای فردی و اجتماعی به روح آن توجه کنیم.



دکتر وحید دستجردی: حجت الاسلام قرائتی بیش از سی سال بدون حاشیه در تلویزیون سخنرانی دارد دکتر مرضیه وحید دستجری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم از حجت الاسلام قرائتی به عنوان استاد برجسته قرآن یاد کرد و گفت: بیش از سه دهه ایشان در توسعه فرهنگ قرآنی در کشور تلاش دارند به طوری که نام ایشان با قرآن و نماز همراه شده است. وی با اشاره به استمرار سفرهای هفتگی حجت الاسلام قرائتی به شهرهای مختلف کشور تأکید کرد: بیانات ایشان به زبان مردم و فهم همه اقشار جامعه است و بعد از 30 سال هنوز مطالب ایشان نو و بدیع است که نشان دهنده هنر استادی که برای هر برنامه ای مطالعه دارند. وزیر بهداشت افزود: ایشان بدون هیچ چشمداشتی در هر مکانی که لازم باشد حضور پیدا می کنند و این تریبونی که بیش از 30 سال از آغاز آن می گذرد تاکنون هیچ حاشیه ای نداشته است که این جای توجه دارد.

دکتر اصفهانی: تدوین دانشنامه بزرگ علوم پزشکی- اسلامی

همچنین دکتر اصفهانی رئیس "مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب" وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به ارائه گزارشی از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی این مرکز طی دو سال گذشته پرداخت و گفت: این مرکز در سال 88 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و علاوه بر امضای تفاهمنامه پنج ساله بین این مرکز و دانشکده علوم حدیث، پنج مورد کولیکولوم آموزشی تهیه شده است که دوره مجازی "علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی" در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

وی افزود دوره کارشناسی مربوط به کارکنان غیراعضای هیئت علمی و کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور است که حدود 300 نفر دانشجو مجازی در سه دوره داریم.

دکتر اصفهانی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی، از تهیه طرح تدوین "دانشنامه بزرگ علوم پزشکی- اسلامی" خبر داد و گفت: جای این دانشنامه در جهان اسلام خالی است لذا مقدمات آن آغاز شده است که مقرر شده است طی دو سال این دانشنامه دو جلدی در شش مدخل به سه زبان منتشر شود.

در بخشی از این مراسم حجت الاسلام عیسی زاده نماینده نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز طی سخنانی با تأکید بر اهتمام دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نشر معارف قرآن و اهل بیت(ع) به ارائه گزارشی از فعالیتهای قرآنی این دانشگاه پرداخت.

در پایان این مراسم ضمن تجلیل از حجت الاسلام قرائتی با اهدای لوح یادبود، از اساتید، دانشجویان و کارکنان فعال قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اهدای جوایزی تقدیر شد.