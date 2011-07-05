تدوین نقشه نظام سلامت در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی روز سه شنبه در جلسه کارگروه نقشه نظام سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: برای اینکه ایران بتواند در منطقه رتبه اول را تا سال 1404 کسب کند باید در پیش روی فعالیتهای خود چارچوب روشنی را داشته باشد و امیدواریم تا در آینده ای نزدیک تمامی اقدامات نقشه علمی نظام سلامت نهایی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به عنوان یک وزارتخانه پیشرو در زمینه آموزش و پژوهش شناخته شده است گفت: نقشه نظام سلامت باید با ارزیابی شرایط موجود نظام سلامت طراحی و اجرایی شود چراکه شاخصهای متفاوتی را باید در پایه کار مدنظر قرار داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: برای حضور معقول در صحنه بین المللی باید به چرخه نوآوری در زمینه ارائه خدمات توجه شود چرا که با توجه به مسئولیت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات که بر عهده وزارت بهداشت است توجه به بحث نوآوری از ملزومات کار است.

لاریجانی اظهار داشت: نقشه علمی سلامت بحث مطرحی در نظام سلامت در خصوص تحول در نظام آموزش سلامت است و این نقشه برای مسئولانی که می خواهند چشم انداز 20 ساله را مطرح کنند راه بسیار مناسبی است.

رئیس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت گفت: دانشگاهها نیز باید برای افزایش پیشرفت خود از چارچوب روشنی که پیش روی وزارت بهداشت است به خوبی استفاده کنند تا در نهایت به جامعه سالمی برسیم که در پرتو نظام سلامت نوآور باشد.

وی با بیان اینکه نظام شبکه ای منسجمی در سیستم سلامت کشور مستقر است، ادامه داد: حرکتی که تا به حال درباره برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع صورت گرفته است برنامه ای بسیار منسجم است که در صورت ادامه بسیاری از مشکلات نظام سلامت را حل خواهد کرد.

لاریجانی اضافه کرد: باید هم اندیشیهای متعددی را در بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع مد نظر قرار دهیم تا در مسیر تدین نقشه نظام سلامت به مجموعه ای جامع دست پیدا کنیم.

وی در خصوص انتظارات خود از کارگروههای نقشه نظام سلامت گفت: انتظار ما این است تا با نگاه به چشم انداز، اهداف را مشخص کنیم و باید گزینه های لازم را مطابق با شرایط ایجاد کنیم و برنامه های مختلفی را برای پایش و ارزیابی در نظام خدمات مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای دستیابی به یک تحول پایدار در نظام سلامت باید مسیرهای مطمئنی را طی کنیم و امیدواریم که ظرف یک ماه آینده با جمع بندی نتایج کمیته ها و کارگروهها به موقعیتهای مناسبی دست پیدا کنیم.