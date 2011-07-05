اسلام منهای کربلا برداشتی ناقص از دین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم روز پاسدار در ستاد انتظامی گلستان، ضمن اشاره به فضایل آن حضرت به فلسفه قیام عاشورا پرداخت و یکی از اهداف مهم سرور و سالار شهیدان را از این قیام پاسداشت ارزشهای دینی، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور امت جدش حضرت محمد(ص) عنوان کرد.
وی گفت: آنچه بر سر خطیرترین و حساس ترین بخش از عینیت اسلام در جامعه، یعنی امر حکومت و خلافت آمده بود و طی پنجاه سال پس از رحلت حضرت ختمی مرتبط در جامعه نبام اسلام اتفاق افتاده بود پدیده ای نبود که آن را با کلمات و خطبه و افشاگری و تبیین بد و خوب ماجرا و جنبه های مختلف آن، به نسل های آینده منتقل ساخت و تکلیف آیندگان را در موارد مشابه به وضوح و روشنی تعیین کرد.
حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه شاید هیچ توضیح و تبیینی به اندازه حرکت آزادی بخش آن وجود نورانی قادر به توضیح مفاهیمی چون ایثار و فداکاری در راه حفظ ارزشهای والای الهی نبود ادامه داد: اگر امروز مکتب تشیع به عنوان اصلی ترین قرائب از اسلام ناب محمدی (ص) توانسته منادی حاکمیت خدا و سنن الهی برزمین باشد به برکت نشستن برخوان پرنعمت کربلای حسینی است.
وی حادثه کربلا را نیز در برگیرنده یک مکتب رهایی بخش برای انسان ها دانست و گفت: گرچه این واقعه عظیم تاریخ در یک ظرف زمانی محدود شکل گرفت، اما به جریانی تبدیل شد که حوادث ما قبل و ما بعد خود را تحت الشعاع قرار داد و هرجا محققی که بخواهد اسلام را مورد مطالعه دقیق قرار دهد منهای مطالعه کربلا نمی تواند، به بیان دیگر اسلام منهای کربلا یک برداشت ناقص از آخرین ادیان الهی است.
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