اصلاح ساختار ارزی عامل افزایش توان صادراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در نشستی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مشهد، اظهار داشت: در بسیاری موارد کالاهای ملی در برابر کالاهای خارجی، می‌توانند به خوبی به رقابت بپردازند.

وی با بیان اینکه در شرایط برابر، مصرف کننده ملی رغبت بیشتری به کالاهای داخلی دارد، گفت: اگر بتوانیم کالاهای داخلی را با قیمت و کیفیت مناسب مشابه تولیدات خارجی به مصرف کننده برسانیم قطعا غیرت ملی مصرف کننده داخلی اجازه نمی‌دهد که پول خود را در جیب تولیدکننده خارجی بریزد.

وی با اشاره به اینکه باید برخی از اوقات از ابزار تعرفه‌ای استفاده کنیم، اذعان داشت: در زمانی که نیاز به رساندن تولیدات داخلی به تولیدات خارجی در راستای رقابت‌پذیری مناسب است، می‌توان از ابزار تعرفه‌ای استفاده کرد.

نهاوندیان تصریح کرد: البته باید به تمام ظرافت‌های لازم توجه کنیم تا با این اقدامات به تشویق قاچاق و واردات غیررسمی نپرداخته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دور قبل فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغازی بر نوآوری‌ها در عرصه‌های مختلف بود، گفت:‌ در دور جدید فعالیت، این نگرش ادامه می‌یابد.