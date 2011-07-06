حجت الاسلام دکترسید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسئولیت رسانه ها در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تفرقه افکنی اظهار داشت: اشخاص در نظام اسلامی دارای قدر و منزلت هستند، حفظ منزلت افراد با رعایت ضوابط اخلاقی و شرعی و حتی عرفی امکانپذیر است.

وی افزود: اگر ایران اسلامی ما در طول تاریخ برای مثال نام اشخاص را با القاب یاد می کرده اصحاب رسانه ها نباید از آنها بدون درنظر گیری القاب یاد کنند، چرا که خطاب احترام آمیز با خطاب خالی از احترام تفاوت دارد.

حجت الاسلام خاموشی تأکید کرد: ظرافتهای کلامی، ظرافتهای اخلاقی و رعایتهای غیبت اشخاص به این معنا که وقتی کسی نیست نباید غیبت وی بشود یا اگر مسئله ای ثابت نشده نباید با نام تهمتی مطرح شود و یا اگر اتهامی مطرح شود مادامی که ثابت نشده آبروی اشخاص به خطر بیفتد، اصول اخلاقی در اسلام است .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: اگر وظیفه من مسلمان این است که از غیبت شخصی جلوگیری کرده و در غیاب وی حفظ احترام وی را داشته باشم تفاوتی میان من، رسانه و محفلی که افراد در آن جمع شده اند وجود ندارد. رعایت این اصول اخلاقی تفاوتی میان یک محفل قانونی مثل مجلس شورای اسلامی یا مجلس سخنرانی من در رعایت ضوابط اخلاقی ایجاد نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه رعایت ضوابط اخلاقی که در دین مبین اسلامی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته در رسانه الزامی است گفت: اگر این ضوابط اخلاقی رعایت نشود رسانه ما تفاوتی با رسانه غرب یا رسانه شرق یا کسانی که از اسلام بویی نبرده اند نخواهد داشت. در حکومت و انقلاب اسلامی اصل را بر حفظ وحدت، هویت ملی، هویت دینی و آرمانها و ارزشها است و برای حفظ این مسائل یکی از اولویتها حفظ و رعایت حقوق شهروندان و انسانها در قبال یکدیگر است.

دکتر خاموشی تصریح کرد: نمی توان به ادعای اینکه می خواهیم حکومت را حفظ کنیم به آبروریزی بپردازیم، بلکه باید حفظ آبرو کنیم تا حکومت حفظ شود که این امر را در سیره ائمه طاهرین (ع) چه در زمانی که تصدی حکومت داشته و چه زمانی که در حاشیه بودند مشاهده می کنیم که آنها رعایت تمام اصول اخلاقی را در ضوابط اجتماعی می کردند و ما وظیفه داریم آنها را الگو قرار داده و همانگونه عمل کنیم.

وی همچنین گفت: انقلاب اسلامی طلایه دار این حرکت فرهنگی در جهان بشریت است و باید این حرکت توسط رسانه ها پاس داشته شود. رسانه ای به نام "مهر" وظیفه دارد از اولی ترین حقوق اخلاقی دفاع کند و خود نیز در رعایت این اصول پیشتاز باشد.