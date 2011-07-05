پزشک خانواده بدون تعریف جایگاه پرستاران ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: تدوین نقشه جامع علمی کشور و نیز نقشه جامع علمی سلامت کشور در کنار سیاستهای کلان و سند چشم انداز کشور مسیر پیشرفت حوزه سلامت را ترسیم کرده اند و ما معتقدیم پرستاران هم می توانند قطعه مهمی از پازل اجرای این برنامه ها باشند و اگر نقش مشخص آنها در اجرای این برنامه ها نادیده گرفته شود، رسیدن به این اهداف بلند ممکن نیست.

وی افزود: در اجرای این برنامه ها این پرسش مطرح است که نقش پرستاران در تحقق این برنامه ها چیست، البته جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از این جامعه بزرگ آماده است که در این عرصه نقش خود را ایفا کند اما متأسفانه عده ای می خواهند همواره نقش پرستاران در تصمیم سازی های کلان حوزه سلامت کمرنگ باشد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: نمونه دیگری از برنامه های کلان حوزه سلامت اجرای طرح پزشک خانواده است که یکی از محورهای مهم آن بهبود شاخص های اجتماعی سلامت است، همه جای دنیا بدون استثنا برای ارتقای این شاخص مهم سلامت، پرستاران یکی از محورهای اصلی برنامه هستند و فقط در صورت تعریف جایگاه و نقش مهم پرستاران بوده است که برخی کشورها توانسته اند در اجرای این برنامه موفق باشند.

میرزابیگی اضافه کرد: برنامه دیگر حوزه سلامت در بخش درمان اجرای برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستانهاست و مطمئناً همه مسئولان در وزارت بهداشت، معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس می دانند که جز با حضور پرستاران و همکاری آنها اجرای چنین برنامه ای امکانپذیر نیست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پرستاران خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند. اجرای هر برنامه ای برای سر و سامان دادن و پیشرفت خدمات سلامت به مردم جز با توجه کردن به پرستاران به نتیجه نمی رسد بنابراین باید هر قدر می توانیم برای رفع مشکلات جامعه پرستاری و ارتقای شأن و جایگاه حرفه ای آنان تلاش کنیم.