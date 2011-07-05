عملکرد وزارت خارجه در همایش سرمایه گذاری قابل قبول نیست

احمد علیرضا بیگی در حاشیه نشست بررسی عملکرد دستگاه های اداری آذربایجان شرقی در جریان برگزاری سومین همایش سرمایه گذاری این استان به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از میهمانان خارجی که در این همایش حضور یافتند به دعوت شخصی بنده بود و برخی از میهمانان خارجی که دعوت از آنان از طریق وزارت خارجه صورت گرفت اصلا دعوت نامه‌ای دریافت نکرده بودند.

وی گفت: اینکه تعدادی از سفرا با درخواست بنده، با گرفتن مرخصی و با هزینه شخصی شان در سومین همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی شرکت داشتند شگفت انگیز بود؛ ضمن اینکه خود من از نخست وزیر جمهوری آذربایجان برای حضور در این همایش دعوت کردم که این کار باید توسط وزارت امور خارجه انجام می شد.

اراده‌ای در وزارت خارجه وجود داشت تا همایش به اهداف خود نرسد

وی با اشاره به اظهارات مسئول نمایندگی وزارت خاجه در شمال غرب کشور مبنی بر اینکه برگزاری همزمان چند همایش بزرگ بین المللی دعوت از مقامات خارجی برای حضور در آذربایجان شرقی را تحت الشعاع قرار داده بود و باید در اقدام به دعوت میهمانان خارجی اندکی تعجیل می شد، گفت: انتظار از وزارت خارجه بیش از اینهاست زیرا باید این وزارتخانه با انعطاف بیشتری امور را انجام می داد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: به نظر می رسد اراده‌ای در وزارت خارجه وجود داشت تا همایش به اهداف خود نرسد، ضمن اینکه تمایلاتی بود تا مقامات خارجی، سفرای ایران در خارج و سفرای مقیم در کشورمان در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی حضور نداشته باشند.

بیگی با تاکید بر اینکه از این موضوع به سادگی عبور نخواهد کرد، تاکید کرد: موضوع عدم همکاری مطلوب وزارت خارجه در برگزاری این همایش را از طریق مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی و نیز از طریق دولت پیگیری خواهم کرد.

سومین همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی چهارم و پنجم تیر در تبریز برگزار شد.