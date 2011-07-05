سهم بارورسازی ابرها در افزایش بارندگی ارومیه مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری دوست در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص نا کارآمد بودن طرح بارورسازی ابرها با بیان اینکه این طرح یکی از طرح های اضطراری برای احیا دریاچه ارومیه است که پیش از این نیز به وسیله وزارت نیرو اجرا شد و اکنون نیز ادامه دارد افزود: این طرح براساس مطالعات بین المللی می تواند 5 تا 15 و در بهترین شرایط تا 20 درصد در افزایش میزان متوسط بارش موثر باشد.

به گفته نظری دوست، سوم و چهارم اردیبهشت امسال دو هزار ساعت پرواز در منطقه انجام شد و نیز با انجام پروازهای دیگری بارورسازی ابرها انجام و بارش های خوبی داشتیم .



وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح با شکست مواجه شد آیا برنامه ای برای بارور سازی مجدد ابرها در این منطقه وجود دارد گفت : بارورسازی ابرها یکی از 24 طرحی است که وزارت نیرو برای احیاء دریاچه ارومیه انجام می دهد.

نظری دوست در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه کارشناسان هواشناسی پیش از بارور سازی ابرها افزایش بارندگی در منطقه را پیش بینی کرده بودند آیا تصور نمی کنید افزایش بارندگی ربطی به این اقدام نداشته اظهار داشت: هنوز مطالعات کافی در این باره انجام نشده ولی قطعاً این اقدام بی تإثیر نبوده است.

به گفته وی، بارورسازی ابرها ابر تولید نمی کند بلکه زمانی که ابرها وجود دارندآنها را برای بارندگی بارور می کند بنابراین اینکه گفته می شود بارور سازی ابرها باید در زمانی غیر از هنگامی که هواشناسی افزایش بارندگی را پیش بینی کرده انجام می شد غیر علمی است.

