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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

معاون رئیس جمهور خبر داد:

افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها

افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان هر کدام به میزان 10 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی امروز سه شنبه در نخستین نشست فرهنگی اجتماعی روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه پیام نور، گفت: اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای کشور هر کدام به میزان ده درصد افزایش حقوق خواهند داشت و اگر دانشگاهها تاکنون در این باره اقدام نکردند، می تواند این افزایش حقوق را اعمال کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به افزایش بودجه تملک و دارایی دانشگاههای کشور درسال 90، اظهار داشت: بودجه تملک و دارایی دانشگاههای کشور در سال جاری 128 درصد رشد داشته که عدد قابل قبولی نسبت به سالهای گذشته به نظر می رسد.

وی با تاکید بر تعامل میان وزارت علوم و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: امیدوارم با تعامل مناسب و حداکثری وزارت علوم و معاونت راهبردی رئیس جمهور، دانشگاههای کشور بیشتر از گذشته فعال شوند.

کد مطلب 1352123

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