درخشش دانش آموزان استان مرکزی در مسابقات هنری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اولین جشنواره هنری فنی و حرفه ای و کار دانش کشور که به مدت دو روز در کرمان برگزار شد سه دانش آموز استان مرکزی موفق به کسب عناوین نخست رشته های مختلف شدند.

رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در مراسم استقبال این دانش آموزان در شهر اراک گفت: جشنواره هنری فنی و حرفه ای و کار و دانش با حضور 28 استان کشور در 7 رشته معماری، گرافیک، صنایع دستی، طراحی، عکاسی ، چاپ دستی و نقاشی برگزار شد.

محسن میرعظیم افزود: از 3 هزار طرح ارائه شده به جشنواره 130 طرح انتخاب شدند.

وی ادامه داد: دراین دوره از مسابقات خانم ها لیلا نوروزی و فاطمه بهرامی به ترتیب حائز رتبه اول و دوم کشور در رشته های صنایع دستی و نقاشی و صهبا حمیدیان موفق به کسب رتبه برتر استانی در طراحی شدند.