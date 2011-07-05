هزار فرصت شغلی برای فارغ ‌التحصیلان کشاورزی خراسان‌ جنوبی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیانفرد ظهر سه شنبه در جمع فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بیرجند، اظهار داشت: در سال گذشته برای هزار و 85 نفر از فارغ‌ التحصیلان رشته ‌های مختلف کشاورزی، شغل ایجاد شده است.

وی همچنین به مشارکت این سازمان با جهاد کشاورزی استان در راستای اجرای 17 طرح عملیاتی طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: آمارگیری باغات، کارورزی، استفاده از پساب فاضلاب برای کشت محصولات علوفه ای، بهینه‌ سازی مصرف سوخت مرغداری ها و گاوداری های صنعتی از جمله این طرح ‌ها است.

کیانفرد اجرای این طرح‌ ها را در کاهش هزینه ‌ها و افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش‌ های مختلف موثر دانست و عنوان کرد: شرکت ‌های تعاونی روستایی، ناظران در بخش ‌های گیاه پزشکی، گندم، آبخیزداری، بذری و زعفران و زرشک، اصلاح و نوسازی باغات، واگذاری مجتمع‌ های گلخانه ‌ای استان کارگزاران بیمه و ارزیاب و نیز آب و خاک نیز از دیگر طرح های مشارکتی این مجموعه است.

وی زمان آغاز فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 83 عنوان کرد و بیان داشت: این مجموعه در چهار حوزه اجرایی و فنی، آموزشی و پژوهشی، زیربنایی و عمرانی و همچنین اقتصادی ـ رفاهی و تفریحی فعالیت می کند.

کیانفرد با بیان اینکه این سازمان هم‌ اکنون یک هزار و 597 نفر عضو حقیقی دارد، اظهار داشت: 101 عضو حقوقی، 304 عضو رتبه ‌بندی شده و 72 عضو دارای پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی، از زیر مجموعه ‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی هستند.

وی با بیان اینکه استفاده قوانین الزام‌ آور قانون افزایش بهره‌ وری و قانون جامع نظام دامپروری از جمله برنامه های در دستور کار این مجموعه در سال جاری است، افزود: طبق این قانون که سال گذشته در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، جایگاه متخصصان این سازمان تثبیت شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا این مجموعه و نظام دامپزشکی موظفند مجوز تاسیس درمانگاه‌ ها، مجتمع‌ های درمانی، آزمایشگاه‌ ها، داروخانه‌ ها، بیمارستان‌ های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌‌ کوبی و شرکت ‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.