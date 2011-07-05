امسال 1100 فقره پروانه جواز تاسیس در زنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عابدینی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان افزود: صنعت و معدن تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی استان زنجان با واژه توسعه و صنعت و معدن بیگانه بوده است ولی بعد از 32 سال مسیر توسعه در صنعت و معدن هموار شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های بهره برداری فعال استان زنجان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 30 فقره با سرمایه گذاری 443 میلیون ریال و اشتغال مستقیم 44 هزار و 14 بوده است و تعداد جواز تاسیس های صادره 33 فقره با سرمایه گذاری 36 هزار و هفت میلیون ریال اشتغالزایی هزار و 702 نفر بوده است .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان از پیشرفت فیزیکی 20 درصد 530 پروژه در استان خبر داد و افزود : سرمایه گذاری در این پروژه های انجام شده 21 هزار و 963 میلیارد ریال بوده و اشتغالزایی 25 هزار و 295 نفر را فراهم خواهد کرد .

عابدینی، رتبه صنعتی استان در کشور را 15 و در معدن را 12 اعلام کرد و گفت : در استان زنجان 46 واحد صنعتی فعال وجود دارد که به کشورهای اروپایی ، آسیایی ، و کشورهای همسایه صادرات دارد که میزان صادرات استان در سال 88 ، 153 میلیون دلار که میزان صادرات در سال گذشته به 173 میلیارد دلار رسیده است که رشد 14 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه میزان سرمایه گذاری در صدور مجوز پروانه در سال 88 را 270 میلیارد ریال و در سال 89 را 387 میلیارد ریال و در سال 90 میزان سرمایه گذاری صدور پروانه را به 55 میلیارد ریال را در برنامه داریم.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان افزود: در سال گذشته سه هزار و 25 نفر اشتغال پایدار ایجاد شد با رتبه اول در سطح کشور و در سالجاری برای 587 نفر اشتغال ایجاد می شود.

عابدینی یادآور شد: استان زنجان رشد 43 درصدی را در صدور پروانه را نسبت به سال 88 داشت که استان زنجان در صدور جوار تاسیس رکورد دار است.

وی اجرای قانون هدفمند یازی یارانه ها را از سوی تولید کنندگان و صنعتگران را در این طرح بسیار خوب عنوان کرد و افزود: از 150 واحد آسیب پذیر استان 117 واحد در سایت ثبت نام کرده اند و 97 واحد به بانک معرفی و 32 میلیارد تومان پرداخت و 96 واحد عقد قرار داد شده است و 3 میلیارد تومان وام دریافت کرده اند.

رئیس سازمان صنایع و معدان استان زنجان گفت: در خصوص پروژه نوساز صنایع کوچک و متوسط 28 واحد معرفی و 14 واحد در دست بررسی است و میزان تسهیلات 1500 میلیون ریال می باشد و در بخش ستاد تسهیل 270 مصوبه وجود داشت که 251 مصوبه اجرایی شده و 1.25 درصد از مصوبات استان اجرایی شده است.