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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به مدارس ساوجبلاغ

اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به مدارس ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از تخصیص بودجه یک میلیاردو 400 میلیون تومان برای سال جاری مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت:  ساخت 12مدرسه در منطقه محل اجرای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آغاز شده است.

وی افزود: در شهر جدید هشتگرد 60 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که تاکنون هزار واحد آن به خانواده های واجد شرایط واگذار شده است.

فرماندار ساوجبلاغ  گفت: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و سازمان گسترش و نوسازی مدارس ،کار ساخت این مدرسه ها را به عهده دارند.

حدادی افزود: عملیات سفت کاری مدارس بدست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اجرا و سپس برای تکمیل و تجهیز به سازمان گسترش و نوسازی مدارس واگذار می شود.

وی گفت: کارشناسان بازرسی اداره آموزش و پرورش بر نحوه اجرا و تجهیز این مدارس نظارت خواهند کرد.

ظرفیت پذیرش سه هزار و 500 دانش آموز در مدارس جدید

رئیس شورای آموزش و پرورش ساوجبلاغ افزود: این مدارس پس از بهره برداری تا سال آینده، در مجموع تا سه هزارو 500 نفر ، ظرفیت پذیرش دانش آموزان مسکن مهر نشین  را دارند.

حدادی گفت: طرحهای زیر بنایی و روبنایی همزمان با پیشرفت عملیات اجرای مسکن مهر باید ایجاد شود.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: امسال یک میلیاردو 400 میلیون تومان بودجه برای مدارس این شهرستان اختصاص یافته است.

وی گفت: کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ برای افزایش بودجه امسال مدارس این شهرستان تلاش خواهد کرد.

این شهرستان 318 مدرسه و 42 هزار دانش آموز دارد. 

کد مطلب 1352137

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