اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به مدارس ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: ساخت 12مدرسه در منطقه محل اجرای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آغاز شده است.

وی افزود: در شهر جدید هشتگرد 60 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که تاکنون هزار واحد آن به خانواده های واجد شرایط واگذار شده است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و سازمان گسترش و نوسازی مدارس ،کار ساخت این مدرسه ها را به عهده دارند.

حدادی افزود: عملیات سفت کاری مدارس بدست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اجرا و سپس برای تکمیل و تجهیز به سازمان گسترش و نوسازی مدارس واگذار می شود.

وی گفت: کارشناسان بازرسی اداره آموزش و پرورش بر نحوه اجرا و تجهیز این مدارس نظارت خواهند کرد.

ظرفیت پذیرش سه هزار و 500 دانش آموز در مدارس جدید

رئیس شورای آموزش و پرورش ساوجبلاغ افزود: این مدارس پس از بهره برداری تا سال آینده، در مجموع تا سه هزارو 500 نفر ، ظرفیت پذیرش دانش آموزان مسکن مهر نشین را دارند.

حدادی گفت: طرحهای زیر بنایی و روبنایی همزمان با پیشرفت عملیات اجرای مسکن مهر باید ایجاد شود.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: امسال یک میلیاردو 400 میلیون تومان بودجه برای مدارس این شهرستان اختصاص یافته است.

وی گفت: کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ برای افزایش بودجه امسال مدارس این شهرستان تلاش خواهد کرد.

این شهرستان 318 مدرسه و 42 هزار دانش آموز دارد.