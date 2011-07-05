به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم از تور بین المللی دوچرخه سواری کینگ هایلگ چین امروز سه شنبه در مسیر "برد ایسلند- ژیهایژن" و با طی مسافت 40/152 کیلومتر پیگیری شد که در نهایت رکابزنی از آلمان اول شد و نمایندگان ایتالیا در رده دوم و سوم ایستادند.

در این مرحله دوچرخه سواران پتروشیمی و دانشگاه آزاد در بین برترین ها حاضر نبودند. از ترکیب تیم پتروشیمی حسین علیزاده در رده بیست و پنجم قرار گرفت. قادر میزبانی عنوان سی و ششم را ازآن خود کرد. مهدی سهرابی هشتاد و ششم شد و حسین عسگری در مکان صد و چهاردهم ایستاد.

فرشاد صالحیان از تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم به عنوان نفر پنجاه و دوم از خط پایان گذشت. امیر زرگری پنجاه و پنجم شد. علیرضا حقی هفتاد و ششم و عباس سعیدی تنها هم در رده هشتاد و پنجم ایستاد.

در مجموع انفرادی رکابزنی از اسلوونی در رده اول ایستاده است. بوریس شپلیفسکی رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز هم همچنان پیراهن امتیازی را از آن خود دارد.

در مجموع مرحله تیمی نماینده اسلوونی تنها با چهار ثانیه اختلاف نسبت به تیم پتروشیمی گوی سبقت را از نماینده کشورمان ربود و بر سکوی اول تکیه زد. تیم پتروشیمی تبریز هم با مجموع زمان 37 ساعت و 29 دقیقه و 5 ثانیه در رده دوم ایستاد و عنوان بهترین تیم آسیایی حاضر در تور را ازآن خود کرد. تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم با 59 ثانیه اختلاف نسبت به تیم پتروشیمی سوم است.

مرحله پنجم این تور روز چهارشنبه در مسیر ژیهایژن- مول تاون کیلیان" برگزار خواهد شد. تور بین‌المللی دوچرخه سواری کینگ هایلگ چین با حضور 22 تیم در 9 مرحله و با طی مسافت 1570 کیلومتر برگزار می‌شود.