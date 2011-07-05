به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی‌گلمکانی، ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان زنجان، پیام سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را حمایت از بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: باید در حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای حل مشکلات این بخش پیش‌قدم باشیم و منتظر مراجعه فعالان این عرصه برای حل مشکلات‌شان نباشیم.

وی ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی در تمام بخش ها و دستگاه های اقتصادی ملموس باشد.

صادقی گلمکانی، شناسایی میانبرها و مسیرهای دستیابی سریع به موفقیت را از ضروریات برنامه ریزی برای تحقق افق 1404 کشور دانست و افزود: لازمه طی درست این مسیر پرهیز از غفلت و شناخت درست هدف است.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، رشد هشت درصدی سالانه را ضرورت تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته در افق چشم انداز 20 ساله کشور دانست و گفت: بر این اساس باید یک سوم از این رشد به افزایش و ارتقای بهره وری در تمام بخش های کشور اختصاص یابد که لازمه افزایش آن استفاده از تمام امکانات و ابزارهای موجود است.

صادقی گلمکانی با بیان اینکه متاسفانه تا به امروز برداشت صحیحی از نوع بهره وری از ظرفیت ها و استفاده مناسبی از این مفهوم در میان دستگاه های دولتی صورت نگرفته است، خاطر نشان کرد: همه مدیران و مسوولان باید برای افزایش بهره وری و استفاده مناسب از نیروها و امکانات برنامه ریزی دقیق و خوبی انجام داده و در این زمینه حداکثر توانمندی خود را به کار گیرند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در بخش خصوصی وجود دارد، گفت: یکی دیگر از بخش هایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته و باید از آن بهره حداکثری برد، بخش تعاون و ظرفیت های موجود در آن است.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، بخش تعاون را گره گشای بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور دانست و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، تعاون سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور را داشته باشد.

صادقی گلمکانی افزود: کاهش نرخ بیکاری را از دغدغه های اصلی دولت دانست و گفت: همه مدیران و مسوولان باید برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی کشور در تلاش باشند.



وی با تاکید بر اینکه موضوع اقتصاد از دغدغه ها و اولویت های مهم و تاثیرگذار کاری کشور است افزود: همه مسوولان باید ثابت کنند که می توان در شرایط سخت اقتصادی بدون وابستگی و کمک گرفتن از کشورهای غربی و شرقی و با حفظ استقلال، در عرصه اقتصادی کشور را در سطح جهان مطرح کرد.

صادقی گلمکانی، به ضرورت استفاده از نیروهای جوان اشاره کرد و افزود: این نیروها با داشتن انرژی، دلسوزی اطلاعات بالا، آگاهی و ابتکار عمل می توانند تاثیر بسیاری در افزایش بهره وری و مدیریت مناسب امکانات داشته باشند.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، لازمه کاهش نرخ بیکاری را جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست و یادآورشد: مدیران و مسوولان باید به فکر خلق منابع باشند و تا بدین طریق از منابع موجود برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری استفاده کنند.

صادقی گلمکانی، تلاش برای کسب رضایت مردم را از ملزومات هر دستگاه دولتی دانست و افزود: مدیران و مسوولان و تمامی افرادی که در دستگاه های دولتی مستخدم شده و فعالیت می کنند باید متوجه باشند که برای کسب رضایت مردم تلاش کرده و رضایت مردم معیار و ملاک عملکرد آنان قرار داشته باشد.

همزمان با حضور گلمکانی از خدمات "عادل علیپور" تقدیر و وی به عنوان معاون پشتیبانی استانداری زنجان معرفی و "ابوالفضل فلاح" به سمت مدیر کل جدید اقتصاد و دارایی استان زنجان منصوب شد.