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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

مسئولان دولتی به معنای واقعی به اصل 44 عمل نکرده‌اند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، توجه به اجرای کامل و سریع سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را در جهاد اقتصادی مثمرثمر عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه چند سالی از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گذشته اما مسئولان به این اصل عمل نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی‌گلمکانی، ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان زنجان، پیام سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را حمایت از بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: باید در حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای حل مشکلات این بخش پیش‌قدم باشیم و منتظر مراجعه فعالان این عرصه برای حل مشکلات‌شان نباشیم.

وی ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی در تمام بخش ها و دستگاه های اقتصادی ملموس باشد.

 صادقی گلمکانی، شناسایی میانبرها و مسیرهای دستیابی سریع به موفقیت را از ضروریات برنامه ریزی برای تحقق افق 1404 کشور دانست و افزود: لازمه طی درست این مسیر پرهیز از غفلت و شناخت درست هدف است.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، رشد هشت درصدی سالانه را ضرورت تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته در افق چشم انداز 20 ساله کشور دانست و گفت: بر این اساس باید یک سوم از این رشد به افزایش و ارتقای بهره وری در تمام بخش های کشور اختصاص یابد که لازمه افزایش آن استفاده از تمام امکانات و ابزارهای موجود است.

صادقی گلمکانی با بیان اینکه متاسفانه تا به امروز برداشت صحیحی از نوع بهره وری از ظرفیت ها و استفاده مناسبی از این مفهوم در میان دستگاه های دولتی صورت نگرفته است، خاطر نشان کرد: همه مدیران و مسوولان باید برای افزایش بهره وری و استفاده مناسب از نیروها و امکانات برنامه ریزی دقیق و خوبی انجام داده و در این زمینه حداکثر توانمندی خود را به کار گیرند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در بخش خصوصی وجود دارد، گفت: یکی دیگر از بخش هایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته و باید از آن بهره حداکثری برد، بخش تعاون و ظرفیت های موجود در آن است.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، بخش تعاون را گره گشای بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور دانست و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، تعاون سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور را داشته باشد.

صادقی گلمکانی افزود: کاهش نرخ بیکاری را از دغدغه های اصلی دولت دانست و گفت: همه مدیران و مسوولان باید برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی کشور در تلاش باشند. 
  
وی با تاکید بر اینکه موضوع اقتصاد از دغدغه ها و اولویت های مهم و تاثیرگذار کاری کشور است افزود: همه مسوولان باید ثابت کنند که می توان در شرایط سخت اقتصادی بدون وابستگی و کمک گرفتن از کشورهای غربی و شرقی و با حفظ استقلال، در عرصه اقتصادی کشور را در سطح جهان مطرح کرد.

صادقی گلمکانی، به ضرورت استفاده از نیروهای جوان اشاره کرد و افزود: این نیروها با داشتن انرژی، دلسوزی اطلاعات بالا، آگاهی و ابتکار عمل می توانند تاثیر بسیاری در افزایش بهره وری و مدیریت مناسب امکانات داشته باشند.

معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، لازمه کاهش نرخ بیکاری را جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست و یادآورشد: مدیران و مسوولان باید به فکر خلق منابع باشند و تا بدین طریق از منابع موجود برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری استفاده کنند.

صادقی گلمکانی،  تلاش برای کسب رضایت مردم را از ملزومات هر دستگاه دولتی دانست و افزود: مدیران و مسوولان و تمامی افرادی که در دستگاه های دولتی مستخدم شده و فعالیت می کنند باید متوجه باشند که برای کسب رضایت مردم تلاش کرده و رضایت مردم معیار و ملاک عملکرد آنان قرار داشته باشد.

همزمان با حضور گلمکانی از خدمات "عادل علیپور" تقدیر و وی به عنوان معاون پشتیبانی استانداری زنجان معرفی  و "ابوالفضل فلاح" به سمت مدیر کل جدید اقتصاد و دارایی استان زنجان منصوب شد.

کد مطلب 1352141

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