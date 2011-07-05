تقی ضرابی آهنگساز که یکی از مهمانان دعوت شده به یادمان محمد نوری بود ضمن بیان این مطلب با ذکر مواردی ازعدم رعایت آداب صحنه توسط خوانندگان انتقاد کرد و به خبرنگار مهر، گفت: یکی از اصول اولیه اجرای یک کنسرت حفظ شان و مرتبت هریک از اعضای ارکستراست به این معنا که معمولا رسم براین است که نوازنده های ارکستر قبل ازرهبر و خواننده به روی صحنه می آیند و زمانی که برجای خود مستقر می شوند رهبرارکستر به همراه خواننده وارد صحنه می شوند ولی متاسفانه در شب نوری چنین اتفاقی نیافتاد ؛ یکی دیگر از موارد این است که خواننده با ارکستر فاصله زیادی نداشته باشد تا بتواند حرکات دست و حالت رهبر را ببیند در واقع چشم در چشم یکدیگر هستند اما در این مراسم این فاصله رعایت نشده بود و به نظر می رسید که خواننده بی توجه به ارکستر قطعات خود را اجرا می کند.

وی در ادامه به مسئولیت خوانندگان موسیقی پاپ در عرصه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت : مسئولیت خوانندگان موسیقی پاپ بسیار سنگین است چراکه امانت یک ملت را در اختیار دارند و این امانت شامل شعر و موسیقی می شود ، بنابراین اهمیت فرهنگی حکم می کند که مفاهیم شعر را به خوبی بیان کنند و خوانندگان پیش نیازهایی مانند سلفژ ، شنوایی ، مبانی هارمونی را باید طی کنند ؛ همچنین تا حدودی هم با موسیقی دستگاهی سرزمین ما نیز آشنا باشند تا بتوانند با این مهارتها احترام لازم را برای شعور شنونده های خود حفظ کنند البته بعضی از خواننده ها مانند علی تفرشی اجرای خوبی داشت .

این مدرس دانشگاه در ادامه صحبت های خود با اشاره به طی کردن مراحل آموزش و پیش نیازهای آواز در عرصه موسیقی پاپ توسط محمد نوری گفت : به یاد دارم که حدود سالهای 39 تا 43 که بنده دوره عالی موسیقی را می گذراندم ایشان از کلاس های خانم فاخره صبا استفاده می کرد و هفته ای سه بار او را در تمام فصول سال می دیدم که با تلاش و پی گیری های بسیار جدی و سرسخت ساعت ها در یک کلاس تنها روی چند نت تمرین می کرد.

وی در ادامه افزود : کار ساده ای نیست متاسفانه سهل و ساده انگاری به این مقوله عاقبت بسیار بد و یا حتی رسوایی به بار می آورد و نتیجه آن می شود که یک نفر در نهایت قدرت صداها را فالش و یا خارج می خواند و انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده و سخت تر از آن زمانی است که ارکستر و یا پیانو به خوبی اجرا کنند و خواننده در نهایت بی توجهی به مفاهیم موسیقی کار دیگری انجام دهد.

ضرابی در ادامه به آمادگی ارکستر و نوازنده پیانو اشاره کرد و گفت : ارکستر و نوازنده پیانو با توجه به مدت اندک تمرین قطعات را خوب اجرا کردند ، تنظیم موسیقی برای ارکستر در لحظاتی بسیار خوب بود، ملودی و هارمونی های آثار عاطفی و دلپذیر بود.

وی در پایان افزود : جا دارد از دکتر سریر صمیمانه تشکر کنم و امید و آرزو دارم که در نهایت سلامتی موقعیت هایی برای او فراهم شود تا بتواند همچنان مفید و موثر حرکت کند ، بسیار مناسب است که با توجه به موقعیت های اجتماعی مراتب تشکر و قدردانی نسبت به ذائقه آفرینی پاک در جهت ترویج ، اشاعه و اعتلای فرهنگ اصیل موسیقی را از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم.