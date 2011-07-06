خواهران بسیجی در اعتراض به بدحجابی تجمع می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، توسلی گفت: از آنجا که دشمنان انقلاب در جنگ نظامی نتوانستند به این انقلاب ضربه بزنند لذا از طریق جنگ نرم با تمام قوا وارد شده اند که یکی از آنها بی حجاب کردن زنان جامعه ماست.

توسلی اظهار داشت: بسیج جامعه زنان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مسجد گوهرشاد و در راستای تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و در اعتراض به وضع حجاب در جامعه تجمع خواهران بسیجی هفدهم تیرماه بعد از نماز جمعه درمقابل گلزار شهدا برگزار می شود.

وی افزود: این تجمع که با قرائت قطعنامه همراه است خواهران مطالبات جدی خود را از مسئولان به ویژه قوای سه گانه در راستای قانون حجاب و مقابله با بی بند و باری که بی شک از فتنه های نهان و آشکار دشمنان است اعلام می دارند.