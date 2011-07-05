طلب 7 میلیارد دلاری ایران از هند/ وزیر نفت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت ومعدن آذربایجان غربی در ارومیه با انتقاد از وابسته بودن اقتصاد کشور به صنعت نفت اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر با وجود بدهی هند از بابت فروش نفت به ایران هنوز موفق به وصول این بدهی نشده ایم.

وی با بیان اینکه حوزه نفت در کشور وزیر ندارد افزود: نبود وزیر نفت در مهمترین پست کلیدی و حساس کشور نقص بزرگی است که موجب بروز مشکلات اساسی در کشور می شود.

وی در ادامه با اشاره به قطعی شدن ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بیان داشت: با توجه به بالا بودن میزان بیکاری در کشور و حل این مشکل از سوی وزارت صنایع و معادن اولویت واگذاری با صنایع و معادن است.

قاضی پور در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان اینکه 99 درصد ازبخش صنعت آذربایجان غربی غیردولتی است گفت: در این راستا 70 درصد از صنعت استان نیز وابسته به بخش کشاورزی است که این امر ضرورت توجه مسئولان به حل مشکلات بخش کشاورزی را دو چندان می کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون آذربایجان غربی در زمینه تعداد سردخانه، کارخانجات قند و محصولات کشاورزی سیب، انگور جزو استانهای برتر کشوری است.

وی با بیان اینکه متاسفانه دو سال است که اولید محصول سیب در این استان دچار مشکل شده است بیان داشت: بروز این مشکل فعالیت کارخانجات صنایع تبدیلی از جمله کنسانتره را تا حدودی مختل کرده است.

قاضی پور از استاندار آذربایجان غربی و بانک های استان خواست برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید کنسانتره تسهیلات ویژه ای را به این واحدها تزریق کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از روکود برخی محصولات تولیدی دراستان انتقاد کرد و گفت: در سالهای انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با زیرکشت 11 هزار هکتار توتون در سه شهرستان خوی، ارومیه و مهاباد رتبه خوبی داشت ولی متاسفانه این میزان در سالهای اخیر به 250 هکتار کاهش یافته است.

قاضی پور در ادامه سخنان خود بر تشکیل جلسات فوق العاده و کارشناسی برای حل مشکل نقدینگی و کمبود برخی محصولات تولیدی کشاورزی واحدهای صنایع تبدلی استان تاکید کرد و اظهارداشت: اثرات بی توجهی به این بخش بدتر از بروز سیل و طوفانهای طاقت فرساست.