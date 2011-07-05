مصرف گندم در خراسان ‌جنوبی 31 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بیجاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشاره به اینکه هدفمندسازی یارانه ها موجب کاهش 31 درصدی مصرف گندم در سطح استان شده است، اظهار داشت: این مهم نشانگر این است که می توان به جای این رقم کاهش، محصول دیگری کاشت شود.

وی با بیان اینکه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها استان با قاچاق آرد و گران بودن سبوس مواجه بوده است، عنوان کرد: این درحالی است که امروز یارانه تنها به اتباع ایرانی تعلق گرفته و از آنجا که قیمت آرد بیشتر از سبوس است نیازی به هزینه کردن برای غنی سازی آرد نیست.

بیجاری به راهکارهای دولت در بحث نحوه پرداخت یارانه شیر اشاره کرد و ادامه داد: راهکار اولیه واریز یارانه شیر به حساب خانوارها است، که این امر تبعات منفی به همراه دارد.

به گفته وی افزایش قیمت شیر ممکن است کاهش مصرف را به همراه داشته و این در حالی است که دولت تمایل دارد شیر در سبد غذایی خانوارها از میزان فعلی هم بیشتر شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در پایان پرداخت یارانه به تولید کنندگان و پرداخت یارانه به کارخانجات تولید شیر را از دیگر راهکارهای موجود دانست و یادآور شد: این روش ها نیز مسائل خاص خود را از حیث کنترل و نظارت به همراه دارد.