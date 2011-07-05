رشد 9 درصدی درآمدهای مالیاتی استان قم در سه ماهه سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سه ماهه اول امسال در بخش مالیات‌های مستقیم نسبه به سه ماهه سال 89 رشد 25 درصدی داشته‌ایم اما در بخش مالیات بر ارزش افزوده 40 درصد کاهش وجود دارد.



وی با قدردانی از مجامع صنفی در اجرای طرح اظهارنامه‌های مالیاتی 89 از طریق الکترونیکی اظهار داشت: در سال 89 نسبت به سال ماقبل آن حدود 20 درصد افزایش مالیاتی داشتیم و نسبت به پیش بینی سال 89، 124 درصد مالیات محقق شده است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم عنوان کرد: سهم مالیات حقوق بگیران بیش از 21 درصد، سهم مالیات بر ارزش افزوده بیش از 13 درصد، صاحبان مشاغل بیش از 15 درصد و 27 درصد سهم مالیات اشخاص حقوقی و مابقی نیز برای موارد دیگر است.



سهم 7 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی



وی ادامه داد: سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی 7 درصد است که در قیاس با کشورهای همسایه که 20 درصد سهم اندکی داریم و باید درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.



حسنی از امضای تفاهم نامه با استانداری برای اخذ اظهارنامه های مالیاتی از طریق 50 دفتر پیشخوان طرف قرارداد خبرداد و گفت: تمامی مودیان مالیاتی غیر از ارث می توانند با مراجعه به این دفاتر و پرداخت 3200 تومان نسبت به اظهارنامه مالیاتی خود اقدام و اظهارنامه را ثبت و به باجه های پستی تحویل دهند.



وی اضافه کرد: در صورتی که مودیان بخواهند از طریق اینترنتی اقدام کنند محدودیتی برای این نوع ثبت نام وجود ندارد و می‌توانند از طریق سایت www.intamedia.ir اقدام کنند.



25 تیرماه؛ آخرین فرصت ثبت اظهارنامه های مالیاتی



مدیرکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: مودیان تا 25 تیرماه برای ثبت اظهارنامه های خود فرصت دارند و بهتر است برای جلوگیری از ازدحام و معطلی بعد از ظهرها به دفاتر مراجعه کنند



حسنی، درج کد پستی، محل کسب و کد ملی مودیان در فرم های اظهارنامه را الزامی دانست و گفت: برای مودیان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده که قصد توافق با اداره امور مالیاتی برای پرداخت 15 درصد مالیات اضافی 89 نسبت به 88 را دارند باید حتما در سامانه قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و اظهارنامه خود را تا 15 تیرماه تسلیم کنند در غیر این صورت از تسهیلات توافقنامه بهره مند نخواهند شد.



مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: مودیانی که دستورالعمل توافق را می پذیرند تا 15 شهریور نسبت به ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی سال 88 باید اقدام کنند و در غیر این صورت از توافق خارج می شوند و به پرونده مالیاتی آنها رسیدگی خواهد شد.



حذف مراجعه صاحبان مشاغل خودرو به اداره کل مالیاتی



وی همچنین از انجام امور مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو از طریق دفاتر پیشخوان و باجه‌های پستی از مردادماه خبرداد و تأکید کرد: دریافت مدارک، پرداخت مالیات و صدور مفاصا حساب این افراد از مردادماه از این طریق انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به اداره کل امور مالیاتی ندارند.



حسنی جذب نیروی انسانی و تهیه مکان مناسب برای اداره کل امور مالیاتی استان قم را دو نیاز جدی این مجموعه خواند و ابرازامیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی این دو مشکل برطرف شود.



66 ردیف سازمانی بدون نیرو در اداره کل مالیاتی قم



وی اضافه کرد: هم اکنون 66 ردیف سازمانی در امور مالیاتی بلاتصدی است و در این زمینه با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

