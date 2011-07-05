  1. استانها
  2. فارس
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

مجله "حسابداری سلامت" در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

مجله "حسابداری سلامت" در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: نخستین مجله علمی و پژوهشی "حسابداری سلامت" در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر اجرایی نشریه گفت: این نشریه با عنوان "حسابداری سلامت " در راستای اجرای نظام نوین مالی و تغییر سیستم حسابداری دولتی در بخش سلامت از رویکرد نقدی به تعهدی و در جهت تقویت مبانی نظری سیستمهای مالی دولتی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز راه اندازی شده است.

مهرزاد لطفی افزود: در این نشریه مدیریت بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اساتید بخش حسابداری دانشگاه شیراز همکاری دارند و همچنین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی نیز همفکری می کنند.

وی با اشاره به حضور پروفسورمحمد نمازی رئیس بخش حسابداری دانشگاه شیراز در آیین گشایش دفترمجله اظهارداشت: مسعود ابوالحلاج مدیر کل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت مدیر مسئول این نشریه است. 

کد مطلب 1352163

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها