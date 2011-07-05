مجله "حسابداری سلامت" در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر اجرایی نشریه گفت: این نشریه با عنوان "حسابداری سلامت " در راستای اجرای نظام نوین مالی و تغییر سیستم حسابداری دولتی در بخش سلامت از رویکرد نقدی به تعهدی و در جهت تقویت مبانی نظری سیستمهای مالی دولتی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز راه اندازی شده است.

مهرزاد لطفی افزود: در این نشریه مدیریت بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اساتید بخش حسابداری دانشگاه شیراز همکاری دارند و همچنین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی نیز همفکری می کنند.

وی با اشاره به حضور پروفسورمحمد نمازی رئیس بخش حسابداری دانشگاه شیراز در آیین گشایش دفترمجله اظهارداشت: مسعود ابوالحلاج مدیر کل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت مدیر مسئول این نشریه است.