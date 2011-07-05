فعالیت 15 کمپ ترک اعتیاد در ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی ظهر سه شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدرساوجبلاغ گفت: از این پس قاچاقچیان و توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر که در ساوجبلاغ دستگیر شوند با حکم قضایی به نقاط دور و بد آب و هوا تبعید می شوند.

وی افزود: مصرف مواد مخدر در این شهرستان از مواد مخدر سنتی به صنعتی گرایش داشته است.

حدادی بیان کرد: برای کاهش تعداد معتادان و درمان مصرف کنندگان در ساوجبلاغ 15 کمپ ترک اعتیاد فعال است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: سال گذشته 33 کیلوگرم تریاک، 258 کیلوگرم شیشه و 134 کیلوگرم حشیش در عملیات مختلف پلیس در این شهرستان بدست آمده است.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر ساوجبلاغ افزود: به سبب عوارض جدی و شدید مصرف مواد مخدر صنعتی همچون شیشه و کراک در میان معتادان،این امر زنگ خطر جدی به شمار می رود.

وی گفت: با تهیه و اجرای طرح های فرهنگی،آموزش جوانان و نوجوانان با خطرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر و تقویت و نظارت جدی بر کمپ های ترک اعتیاد می توان در این زمینه فعال بود.

حدادی افزود: در شش ماهه گذشته، 100 معتاد تابلو و خطرناک در این شهرستان دستگیر شده اند که برای درمان و ترک مصرف به کمپ های ترک اعتیاد منتقل شده اند.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان و فروشندگان اصلی مواد مخدر در شهرستان ساوجبلاغ تشدید می شود.