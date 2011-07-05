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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

فعالیت 15 کمپ ترک اعتیاد در ساوجبلاغ

فعالیت 15 کمپ ترک اعتیاد در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر ساوجبلاغ از فعالیت 15 کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی ظهر سه شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدرساوجبلاغ گفت: از این پس قاچاقچیان و توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر که در ساوجبلاغ دستگیر شوند با حکم قضایی به نقاط دور و بد آب و هوا تبعید می شوند.

وی افزود: مصرف مواد مخدر در این شهرستان از مواد مخدر سنتی به صنعتی گرایش داشته است.

حدادی بیان کرد: برای کاهش تعداد معتادان و درمان مصرف کنندگان در ساوجبلاغ 15 کمپ ترک اعتیاد فعال است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: سال گذشته 33 کیلوگرم تریاک، 258 کیلوگرم شیشه و 134 کیلوگرم حشیش در عملیات مختلف پلیس در این شهرستان بدست آمده است.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر ساوجبلاغ افزود: به سبب عوارض جدی و شدید مصرف مواد مخدر صنعتی همچون شیشه و کراک در میان معتادان،این امر زنگ خطر جدی به شمار می رود.

وی گفت: با تهیه و اجرای طرح های فرهنگی،آموزش جوانان و نوجوانان با خطرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر و تقویت و نظارت جدی بر کمپ های ترک اعتیاد می توان در این زمینه فعال بود.

حدادی افزود: در شش  ماهه گذشته، 100 معتاد تابلو و خطرناک در این شهرستان دستگیر شده اند که برای درمان و ترک مصرف به کمپ های ترک اعتیاد منتقل شده اند.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان و فروشندگان اصلی مواد مخدر در شهرستان ساوجبلاغ تشدید می شود.
کد مطلب 1352165

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