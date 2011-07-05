استان مرکزی رتبه دوم در سرعت و کیفیت ساخت مسکن مهر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زند وکیلی ظهر سه شنبه بیان این مطلب در همایش شهرداران استان مرکزی افزود: براساس ارزیابی های صورت گرفته در سال 88، استان مرکزی در کیفیت و سرعت ایجاد مسکن مهر در کشور رتبه دوم را دارا است و در شش ماهه اول سال گذشته به مقام اول کشوردر ا ین زمینه دست یافته است.

وی سهمیه مسکن مهر استان مرکزی 22 هزار واحد مسکونی را 22 هزار واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: تاکنون برای 19هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده و مابقی نیز در قالب تفاهم نامه های سه جانبه دنبال می شود.

زندوکیلی بیان داشت: تا کنون پنج هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان مرکزی بهره برداری شده و سه هزار واحد نیز در آستانه بهره برداری است.

وی با تاکید بر ضروت تسریع شهرداری ها در صدور پایان نامه ساختمانی مسکن مهر استان مرکزی گفت: در صورتی که شهرداری های استان در صدور پایان کار ساختمانی مسکن مهر تعجیل نکنند خریداران از مزایای فروش اقساطی با تسهیلات سود چهار درصد محروم شده و باید این سود را 18درصد پرداخت کنند.



