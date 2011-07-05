2 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 27 میلیارد ریال در گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت سبز کاغذ گلستان از جمله این واحدهاست و فعالیت این شرکت که با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال احداث شده است.
این واحد آماده سازی دانه های روغنی جهت انجام فرآیند روغن گیری است.
براساس این گزارش با افتتاح شرکت سبز کاغذ برای 27 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
همچنین بانک ملی ایران در طرح توسعه شرکت کاکتوس شرق گلستان ( هتل کانیار ) مشارکت داشته است.
این طرح که مکمل هتل کانیار علی آبادکتول بوده با سرمایه گذاری 7 میلیارد ریال و زیربنای 900 متر مربع افتتاح شده است.
حدود 800 واحد تولیدی و صنعتی در گلستان فعالیت دارد.
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