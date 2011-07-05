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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاد از تغییر کاربری زورخانه‌ها/ 640 کلوپ بیلیارد در مقابل 35 زورخانه

انتقاد از تغییر کاربری زورخانه‌ها/ 640 کلوپ بیلیارد در مقابل 35 زورخانه

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با گسترش کلوپ های بیلیارد در تهران تعداد آنها به 640 کلوپ رسیده این درحالی است که فقط 35 زورخانه در پایتخت فعالیت می کند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش ورزشهای دسته جمعی و انفرادی برای جوانان و ایجاد فعالیتهای تفریحی و رفاهی برای آنها یکی از اهداف اصلی جامعه برای سلامت جسم و روح نوجوانان و جامعه است.

وی تاکید کرد: به جای گسترش برنامه های ورزشی همراه با آموزه های اخلاقی و همچنین ورزشهای باستانی که یکی از رشته های سلامت جسم و پاکی و طهارت روح و رفتار بوده و هست، متاسفانه زورخانه ها تبدیل به مکانهای دیگری شده و یا از مکان ورزشی به تجاری تغییر کاربری داده اند و آن تعداد محدود نیز که هنوز باقی هستند هفته ای یکی دو بار بیشتر باز نمی شوند.
 
این آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: از آنجا که ورزشهای باستانی دارای فلسفه آمادگی جسمانی برای سلحشوری و آماده سازی روحی و رفتاری برای جوانمردی همدلی و رشد تعالی است می توان گفت که در نوع خود در جهان ورزش بی نظیر است.
 
به گفته وی، کلوپ های بیلیارد و بولینگ که کم کم همانند یک ویروس بر پیکره رفاه و سرگرمی جامعه گسترده می شوند با یک چوب 250 گرمی و چند توپ ساعتها بدون هیچگونه بازده جسمی و روحی وقت جوانان را گرفته و علاوه بر آن اضطراب و هیجان های مختلفی را بر آنها منتقل می کند.
 
ابهری افزود: اینگونه ورزشها که هدیه جوامع غربی به جامعه ما بوده، بین ما و تاریخ و آداب و رسوممان فاصله انداخته اند. متاسفانه مسئولین و دست اندرکاران هم توجه چندانی به رشد نجومی آنها و گسترش شرط بندی و برد و باخت و اختلافات و در گیریهای بعد از آن نمی کنند.
 
مشاوره کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: لازم است که در این مقطع زمانی با احیای زورخانه ها و آموزش این ورزش سازنده به کودکان و نوجوانان و نمایش آن در ساعتهای ورزشی در تلویزیون به جای ایروبیک یا به اندازه آن اقدام کنیم و یا حداقل در ازای هر کلوپ بیلیارد و بولینگ یک زورخانه راه اندازی کنیم چراکه اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تاچند سال دیگر "میل و کوبه" و ابزار دیگر که هر یک در کنار ورزش نوعی آموزه رفتاری و دفاعی است در ویترین موزه ها جای خواهند گرفت و همراه خود جوانمردی و فتوت را نیز در زیر غبار فراموشی مدفون خواهند کرد.
کد مطلب 1352171

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