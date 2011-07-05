دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش ورزشهای دسته جمعی و انفرادی برای جوانان و ایجاد فعالیتهای تفریحی و رفاهی برای آنها یکی از اهداف اصلی جامعه برای سلامت جسم و روح نوجوانان و جامعه است.

وی تاکید کرد: به جای گسترش برنامه های ورزشی همراه با آموزه های اخلاقی و همچنین ورزشهای باستانی که یکی از رشته های سلامت جسم و پاکی و طهارت روح و رفتار بوده و هست، متاسفانه زورخانه ها تبدیل به مکانهای دیگری شده و یا از مکان ورزشی به تجاری تغییر کاربری داده اند و آن تعداد محدود نیز که هنوز باقی هستند هفته ای یکی دو بار بیشتر باز نمی شوند.

این آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری گفت: از آنجا که ورزشهای باستانی دارای فلسفه آمادگی جسمانی برای سلحشوری و آماده سازی روحی و رفتاری برای جوانمردی همدلی و رشد تعالی است می توان گفت که در نوع خود در جهان ورزش بی نظیر است.

به گفته وی، کلوپ های بیلیارد و بولینگ که کم کم همانند یک ویروس بر پیکره رفاه و سرگرمی جامعه گسترده می شوند با یک چوب 250 گرمی و چند توپ ساعتها بدون هیچگونه بازده جسمی و روحی وقت جوانان را گرفته و علاوه بر آن اضطراب و هیجان های مختلفی را بر آنها منتقل می کند.

ابهری افزود: اینگونه ورزشها که هدیه جوامع غربی به جامعه ما بوده، بین ما و تاریخ و آداب و رسوممان فاصله انداخته اند. متاسفانه مسئولین و دست اندرکاران هم توجه چندانی به رشد نجومی آنها و گسترش شرط بندی و برد و باخت و اختلافات و در گیریهای بعد از آن نمی کنند.

مشاوره کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: لازم است که در این مقطع زمانی با احیای زورخانه ها و آموزش این ورزش سازنده به کودکان و نوجوانان و نمایش آن در ساعتهای ورزشی در تلویزیون به جای ایروبیک یا به اندازه آن اقدام کنیم و یا حداقل در ازای هر کلوپ بیلیارد و بولینگ یک زورخانه راه اندازی کنیم چراکه اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تاچند سال دیگر "میل و کوبه" و ابزار دیگر که هر یک در کنار ورزش نوعی آموزه رفتاری و دفاعی است در ویترین موزه ها جای خواهند گرفت و همراه خود جوانمردی و فتوت را نیز در زیر غبار فراموشی مدفون خواهند کرد.