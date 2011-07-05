شهدای ترور و نفاق شهیدان راه بصیرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید ابوالفضل پیرزاده در اردبیل اظهار داشت: در سایه همین بصیرت و آگاهی است که 15طی سال گذشته آنها هرچقدر ملت مظلوم ما را به شهادت می‌رساندند مردم ما موضع‌ مردم محکمتر و انقلابی‌تر شده است.

وی افزود: انسان نماهایی که امروز در پشت شبکه هاب ماهواره ای با شلوارهای اتو زده و کراواتهای شیک و موهای ژل زده اقدام به نقض حقوق بشر می کنند، همان کسانی هستند که در سال 60 شقاوت آمیزترین جنایتها را در حق مردم ایران انجام دادند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اضافه کرد: آنها چهره هایی هستند که در نقشهای مختلف ظاهر شده و جوانان مرز و بوم اسلامی را به شهادت می رسانند و حوادثی از جمله فتنه سال 88 را بوجود می آورند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 17 هزار نفر به دست منافقین به شهادت رسیده که از این تعداد هفت نفر از استان اردبیل است،، یادآور شد: شهید پیرزاده نیز از جمله شهدایی است که به دست همین افراد و منافقین به شهادت رسیدند.

نقدی با اشاره به نقش پر رنگ منافقین در جنگ نرم دشمن، با اشاره به ابعاد گوناگون آن هدف دشمن در این جنگ را تسخیر فکر و دل جوانان کشور دانست.

وی همچنین با اشاره به نقش تربیتی بسیج در کشور ابراز داشت: هدف راه اندازی ساختار تربیتی- آموزشی در بسیج بستر سازی مناسب برای حضور تمامی اقشار جامعه در این مجموعه‌ها به موجب مصون بودن از تیر دشمنان و پیمودن راه سعادت، توسعه و بالندگی است.

شهید ابوالفضل پیرزاده در سال 1360 به دست منافقین در اردبیل به شهادت رسید.

گفتنی است رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور که به منظور ساماندهی برنامه های تربیتی بسیج به استان اردبیل سفر کرده است، امروز با حضور در منزل شهید ابوالفضل پیرزاده با خانواده آن شهید دیدار و گفتگو کرد.