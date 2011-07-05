اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دانش آموزان قم با کسب نتایج لازم در پایان مرحله‌ مقدماتی مسابقات فوتسال دانش‌آموزان مقطع ابتدایی کشور به مرحله دوم صعود کرد.



مرحله‌ مقدماتی مسابقات فوتسال دانش‌آموزان مقطع ابتدایی کشور با شناخت 16 تیم برتر پایان پذیرفت و طی آن در پایان این مرحله از مسابقات که با شرکت 26 تیم در 6 گروه به مدت سه روز در خرم‌آباد برگزار شد تیم های برتر شناخته شدند.



با پایان یافتن مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های البرز، خراسان‌رضوی، فارس، مازندران، هرمزگان، تهران، لرستان، سمنان، گلستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، شهرستان‌های تهران، آذربایجان شرقی و قم از گروه‌های مختلف به مرحله یک‌هشتم‌نهایی راه یافتند.



مسابقات این مرحله به صورت حذفی از روز یک شنبه آغاز می‌شود تا چهره هشت تیم صعود کننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شود.



حضور کاراته‌کاهای قمی در مسابقات قهرمانی کشور در ارومیه



رئیس هیئت کاراته استان قم از حضور کاراته‌کاهای قمی در پیکارهای قهرمانی کشور خبر داد.



حسن عابدی با اشاره به اعلام زمان برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس اعلام برنامه از سوی فدراسیون، پیکارهای قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور نیز ششم و هفتم مردادماه در ارومیه برگزار خواهد شد.



وی در خصوص تیم های حاضر در مسابقات لیگ باشگاه های کشور، تصریح کرد: از سوی فدراسیو کاراته، تعداد تیم های حاضر در لیگ های مختلف در حال تکمیل است ولی قطعا نمایندگان کاراته استان قم در مسابقات دسته اول، دسته برتر و لیگ آینده سازان به میدان می روند.



عابدی در خصوص اختلاف زمانی در آغاز مسابقات سوپر لیگ با دیگر لیگ های کاراته باشگاه های کشور، تاکید کرد: به دلیل اینکه کاراته کاهای کشورمان در رده های سنی مختلف مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش دارند، رقابت های سوپر لیگ دیرتر برگزار می شود.



حضور ملی پوش جودو قم در تیم ملی نوجوانان



ملی پوش جودوی قم در آخرین اردوی تیم ملی جودوی نوجوانان کشورمان برای عضویت این تیم در مسابقات آسیایی و جهانی تلاش می‌کند.



این جودوکار محمدمهدی باقری است که در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی توانست با کسب مقام سوم و نشان برنز نظر مساعد مربیان تیم ملی جودو رده سنی نوجوانان کشور را جلب کرده و در اردوی تیم ملی حضور یابد.



ترکیب تیم جودو نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای جهانی فردا چهارشنبه با برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص می شود زیرا رقابت‌های جودو نوجوانان جهان 20 مردادماه به میزبانی اوکراین در کیف برگزار می‌شود و جودو ایران با چهار جودوکار در این مسابقات حضور پیدا خواهد کرد.



بر همین اساس رقابتهای انتخابی برای تعیین نفرات اعزامی فردا چهارشنبه در سالن شهید کبکانیان برگزار خواهد شد. هم اکنون در اردوی آماده سازی این تیم 25 جودوکار حضور دارند که در نهایت چهار نفر به رقابتهای کیف اعزام خواهند شد.

