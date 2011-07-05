وعده ها در خصوص گازوئیل کم گوگرد عملی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمحمد رویانیان صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح عملیات حفاری مکانیزه خط 2 قطار شهری مشهد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به محقق نشدن وعده تامین گازوئیل کم گوگرد مشهد که سال گذشته در مشهد از سوی رویانیان مطرح شد، اظهار داشت: از نظر ما این وعده عملی شده است و مشکلی وجود ندارد.

وی بیان کرد: در این راستا و به منظور تامین گازوئیل کم گوگرد برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد، پیگیری‌های لازم از سوی ستاد سوخت کشور صورت گرفته است.

رئیس ستاد سوخت یادآورشد: در همین خصوص مقرر شده که سوخت گازوئیل کم گوگرد 500 ppmبه پایین به شهر مشهد اختصاص یابد.

رویانیان تصریح کرد: تامین اعتبارات برای ساخت مخزن گازوئیل به استانداری و شهرداری مشهد محول شده است و در این زمینه با ایجاد مخزن مشکلی برای تامین گازوئیل کم گوگرد ندارد، چرا که در این ارتباط قرار شده که استانداری و شهرداری مشهد مخزنی را برای گازوئیل کم گوگرد در نظر بگیرند.