حرکت مقتدرانه سپاه مرهون ولایت مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی ظهر سه شنبه به مناسبت ولادت حضرت امام حسین (ع) در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: جنس تصمیمات امام خمینی (ره) زمینی نبود و دشمنان قادر به تشخیص این تصمیمات نبودند تا بتوانند با آن تقابل کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات الهی امام راحل(ره) موجب تضمین پایه های اساسی انقلاب شد، خاطرنشان کرد: تاسیس سپاه یکی از این تصمیمات الهی امام خمینی(ره) بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: از روزی که سپاه مسئولیت حفاظت و حراست از دستاوردهای نظام اسلامی را برعهده گرفت روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما حماسه سازانه بود.

وی افزود: امام در زمان حیات خود توجه ویژه ای به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتند و به کرار می فرمودند: " اگر سپاه نبود کشور هم نبود ".

محمدی اظهارداشت: مقام معظم رهبری نیز شاکله معنوی سپاه را همواره در قالب سه عنصر اساسی شامل دل های عشاق، زبان های صادق، نگاه های حق بین و حق شناس توصیف می کنند.

وی همچنین به مأموریت ‌ها و تحولات جدید در سپاه پاسداران اشاره کرد و افزود: گزینش ( عضویابی )، تدوین متون آموزشی جدید در دانشکده های تربیت پاسداری و ...از جمله تحولات اصلی در سپاه است.

فرمانده سپاه گیلان ادامه داد: در حال حاضرسپاه پاسداران به لحاظ ابزار مادی هیچ چیز کم ندارد و تقویت معنویت تنها دغدغه اصلی که باید توجهی خاص به این مهم شود.