سهم دولت از صنعت آذربایجان غربی بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادشی زین الدین ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن آذربایجان غربی در ارومیه افزود: هم اکنون 95 درصد صنعت و معدن استان در دست بخش خصوصی است.
وی در ادامه تعداد جوازهای تاسیس صادره صنعتی در استان را سه هزار و 417 فقره با 90 هزار 348 میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی 84 هزار و 824 نفر عنوان کرد و بیان داشت: همچنین در استان دو هزار و 654 پروانه بهره برداری با 27 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال پنج هزار و 800 نفر در استان صادر شده است.
داداشی با اشاره به اینکه تمرکززدایی واحدهای صنعتی از مرکز استان به شهرستان های دیگر و ایجاد توازن صنعتی در نقاط محروم استان از جمله سیاستهای سازمان صنایع و معادن است، اظهارداشت: در اوایل انقلاب 98 درصد صنایع در مرکز استان بود که این تراکم صنعتی به 50 درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی همچنین ادامه داد: تاکنون 224 فقره پروانه اکتشافی، 54 فقره جواز کشف معدن و 348 فقره پروانه بهره برداری معادن صادر شده که میزان سرمیه گذاری دراین عرصه 900 میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال یک هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری در عرصه صنعت و معدن استان صورت گرفته است خاطرنشان کرد: درسه ماهه اول سال بیشترین طرح و واحد صنعتی در سه شهرستان ارومیه، خوی و میاندوآب اجرا شده است.
داداشی، مجموع سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و معدن را 28هزار میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: میزان اشتغالزایی بخش معدن پنج هزار نفر است که در صورت تحقق آن، میزان اشتغالزایی درعرصه صنعت و معدن به 63 هزار نفر خواهد رسید.
شناسایی 400 واحد تولیدی و صنعتی متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه در آذربایجان غربی
این مسئول تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی متاثر از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را 400 واحد عنوان کرد و گفت: شش ماه قبل از آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه رتبه استان در بخش صنایع و معادن 29 بود ولی امروز در شش ماهه اجرای این طرح به رتبه 9 ارتقا پیدا کرده ایم.
وی در ادامه از تخصیص 370 میلیارد ریال از محل خط اعتباری هزینه انرژی تاکنون به واحدهای تولیدی استان خبرداد.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی کل سرمایه گذاری استان در بخش صنعت و معدن در سال 89 را پنج هزار و 450 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در طول شش ماه گذشته پنج هزار و 240 میلیارد ریال دیگر در استان سرمایه گذاری شده است که با کل سال 89 برابری می کند.
داداشی با اشاره به اینکه این میزان سرمایه گذاری برابر با 9 ماهه سال 89 است، افزود: درسه ماهه دوم سال نیز این میزان سرمایه گذاری را با یک حرکت و جهاد اقتصادی به چهار هزار میلیارد ریال خواهیم رساند.
دبیر ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از 37 هزار میلیارد ریال طرحی که در هفته صنعت و معدن در کشور به بهره برداری می رسد، چهار هزار میلیارد ریال سهم آذربایجان غربی است، گفت: استان رتبه اول را از نظر افتتاح واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور دارد.
وی، عمده مشکل واحدهای صنعتی تعطیل شده را عدم مدیریت صحیح، کمبود سرمایه در گردش و نبود سرمایه اولیه مناسب عنوان کرد و گفت: امیدواریم مشکل این واحدها از طریق استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی بزودی مرتفع شود.
11 شهرک صنعتی تا سه سال آینده در آذربایجان غربی افتتاح می شود
رئیس سازمان صنایع و معادن استان با بیان اینکه هم اکنون 33 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان فعالیت می کند گفت: هم اکنون یک واحد تصفیه خانه در شهرک های صنعتی فعال است که این تعداد با شش واحد تصفیه خانه در حال اجرا و چهار تصفیه خانه در حال مطالعه تا سه سال آینده به 11 مورد افزایش می یابد.
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