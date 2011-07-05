سهم دولت از صنعت آذربایجان غربی بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادشی زین الدین ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن آذربایجان غربی در ارومیه افزود: هم اکنون 95 درصد صنعت و معدن استان در دست بخش خصوصی است.

وی در ادامه تعداد جوازهای تاسیس صادره صنعتی در استان را سه هزار و 417 فقره با 90 هزار 348 میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی 84 هزار و 824 نفر عنوان کرد و بیان داشت: همچنین در استان دو هزار و 654 پروانه بهره برداری با 27 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال پنج هزار و 800 نفر در استان صادر شده است.

داداشی با اشاره به اینکه تمرکززدایی واحدهای صنعتی از مرکز استان به شهرستان های دیگر و ایجاد توازن صنعتی در نقاط محروم استان از جمله سیاستهای سازمان صنایع و معادن است، اظهارداشت: در اوایل انقلاب 98 درصد صنایع در مرکز استان بود که این تراکم صنعتی به 50 درصد کاهش یافته است .

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی همچنین ادامه داد: تاکنون 224 فقره پروانه اکتشافی، 54 فقره جواز کشف معدن و 348 فقره پروانه بهره برداری معادن صادر شده که میزان سرمیه گذاری دراین عرصه 900 میلیارد ریال است .

وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال یک هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری در عرصه صنعت و معدن استان صورت گرفته است خاطرنشان کرد: درسه ماهه اول سال بیشترین طرح و واحد صنعتی در سه شهرستان ارومیه، خوی و میاندوآب اجرا شده است .

داداشی، مجموع سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و معدن را 28هزار میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: میزان اشتغالزایی بخش معدن پنج هزار نفر است که در صورت تحقق آن، میزان اشتغالزایی درعرصه صنعت و معدن به 63 هزار نفر خواهد رسید .

شناسایی 400 واحد تولیدی و صنعتی متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه در آذربایجان غربی

این مسئول تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی متاثر از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را 400 واحد عنوان کرد و گفت: شش ماه قبل از آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه رتبه استان در بخش صنایع و معادن 29 بود ولی امروز در شش ماهه اجرای این طرح به رتبه 9 ارتقا پیدا کرده ایم.

وی در ادامه از تخصیص 370 میلیارد ریال از محل خط اعتباری هزینه انرژی تاکنون به واحدهای تولیدی استان خبرداد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی کل سرمایه گذاری استان در بخش صنعت و معدن در سال 89 را پنج هزار و 450 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در طول شش ماه گذشته پنج هزار و 240 میلیارد ریال دیگر در استان سرمایه گذاری شده است که با کل سال 89 برابری می کند.

داداشی با اشاره به اینکه این میزان سرمایه گذاری برابر با 9 ماهه سال 89 است، افزود: درسه ماهه دوم سال نیز این میزان سرمایه گذاری را با یک حرکت و جهاد اقتصادی به چهار هزار میلیارد ریال خواهیم رساند .

دبیر ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از 37 هزار میلیارد ریال طرحی که در هفته صنعت و معدن در کشور به بهره برداری می رسد، چهار هزار میلیارد ریال سهم آذربایجان غربی است، گفت: استان رتبه اول را از نظر افتتاح واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور دارد .

وی، عمده مشکل واحدهای صنعتی تعطیل شده را عدم مدیریت صحیح، کمبود سرمایه در گردش و نبود سرمایه اولیه مناسب عنوان کرد و گفت: امیدواریم مشکل این واحدها از طریق استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی بزودی مرتفع شود .

11 شهرک صنعتی تا سه سال آینده در آذربایجان غربی افتتاح می شود

رئیس سازمان صنایع و معادن استان با بیان اینکه هم اکنون 33 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان فعالیت می کند گفت: هم اکنون یک واحد تصفیه خانه در شهرک های صنعتی فعال است که این تعداد با شش واحد تصفیه خانه در حال اجرا و چهار تصفیه خانه در حال مطالعه تا سه سال آینده به 11 مورد افزایش می یابد.