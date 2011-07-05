به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار امنیت شبکه در دستگاههای دولتی در البرز برگزار می شود.

نخستین سمینار امنیت شبکه در دستگاههای دولتی با هدف اهمیت موضوع حفظ و امنیت اطلاعات در نهادها و ارگانهای دولتی در البرز برگزار می شود.

این سمینار با موضوع آشنایی با ابعاد مختلف امنیت شبکه ویژه مدیران دستگاههای دولتی برگزار می شود و بنا بر فراخوان اعلام شده به دستگاههای دولتی استان، تاکنون بیش از 100 نفر برای حضور در این سمینار اعلام حضور کرده اند.

هدف از برگزاری این سمینار ارائه راهکارهای مختلف امنیت در شبکه های کامپیوتری برای ارتقاء آن در سازمانهاو نهادهای دولتی استان البرز بوده و سر فصل اصلی مبحث، ابعاد پیاده سازی امنیت شبکه و داده ها در سازمانها و ارتباط آن با پایداری سرویسهای الکترونیکی است.

نخستین سمینار امنیت شبکه در دستگاههای دولتی در سالن آمفی تأتر باشگاه میلاد کرج در تاریخ شنبه18 تیرماه ساعت9 و 30 دقیقه صبح برگزار می شود.

شرکت پارس آرتین تراشه مجری برگزاری نخستین سمینار امنیت شبکه در دستگاههای دولتی استان البرز است.