سپاه در برخورد با تهدیدات مقتدرانه عمل می کند

سردار مهدی مهدوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرار رسیدن میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار با بیان اینکه سپاه پاسداران مولود انقلاب است اظهار داشت: یکی از ویژگیهای مهم سپاه این است که پس از شناسایی تهدیدات با حالت تهاجمی و روحیه انقلابی خود به سمت این تهدیدات حرکت کرده و اجازه نمی دهد که دشمن بتواند به اهداف شوم خود دست یابد.



وی عنوان کرد: سپاه پاسداران به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی پایه گذاری شد و هرگونه تهدیدی که برعلیه نظام صورت گیرد سپاه وظیفه دارد در راستای آن احساس مسئولیت کند.



وی در ادامه ابراز کرد: این تهدیدات که میتواند در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی وامنیتی خود را نشان دهد و وظیفه سپاه پاسداران این است که این تهدیدات را شناسایی و با آنها مقابله کند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب قم با تاکید بر آمادگی کامل سپاه در تمامی زمینه های و عرصه های بیان داشت: در اوایل انقلاب اسلامی سپاه انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد که حافظ ارزش های نظام است به مبارزه با گروه های مختلف پرداخت و بعد از آن نیز در جنگ تحمیلی در کنار ارتش به دفاع از خاک میهن اقدام کرد و عملکرد خوبی را از خود نشان داد.



وی با اشاره به شکست دشمن در 8 سال دفاع مقدس و عدم دستیابی به اهداف شوم خود عنوان داشت: بعد از جنگ نیز که دشمن تهاجم فرهنگی بر علیه کشور را آغاز کرد سپاه پاسداران خود را آماده مبارزه با دشمن در این عرصه نمود.



مهدوی نژاد تاکید کرد: در عرصه تهدیدات فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شد با فعالیتهای خود اقتدار نظام و حاکمیت آن را در سایه ولایت فقیه و رهنمودهای آن حفظ کند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب قم با اشاره به حضور سپاه در عرصه سازندگی کشور ابراز داشت: هم اکنون شاهدیم که سپاه در عرصه سازندگی کشور دست آورد های خوبی را داشته است و توانسته به الگویی برای دیگران در این عرصه تبدیل شود.