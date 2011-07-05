توانایی ساخت انواع اژدرها را در داخل کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب اله سیاری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: طی روزهای اخیر توانمندی‌های موشکی ایران در رزمایش موشکی با استفاده از موشکهای سطح به سطح، سطح به هوا به نمایش گذاشته شد.

دریادار سیاری با بیان اینکه ایران با دارا بودن متخصصین مستعد و متعهد توانایی تولید انواع موشکها را دارد، عنوان کرد: نیروی دریایی ارتش برای توانمند سازی و دفاع از منابع و منافع جمهوری اسلامی نیازمند استفاده از موشکهای ساحل به دریا، سطح به سطح و سطح به هواست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهارداشت: در حال حاضر نیروی دریایی با استفاده از آخرین تجهیزات مدرن روز آمادگی کامل برای حراست از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

وی عنوان کرد: توانمندی‌های ارتش در تمام زمینه‌ها در راستای دفاع از منافع کشور است و باید هماننند سایر کشورها از منافع خود در آبهای بین‌المللی صیانت کنیم.

سیاری تصریح کرد: اژدرها، موشک‌، مین، تانک، توپ و غیره نیاز دفاعی نداجاست و از لحاظ تامین این ملزومات در شرایط خوبی قرار دارد و سعی خواهیم کرد از نظر تولید و ملزومات دفاعی خودکفا باشیم.

وی با بیان اینکه دستیابی به علم تولید اژدرها توانمندی بالایی می طلبد، یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن متخصصین ولایت مدار و متعهد به این علم دست یافته و شاهد ساخت انواع اژدرها در کشور هستیم.

وی در مورد برگزاری رزمایش ولایت 90 بیان داشت: هر ساله در راستای حفظ آمادگی و تست تجهیزات نظامی رزمایشهای مختلفی را در کشور برگزار می کنیم که رزمایش ولایت 90 پس از مشخص شدن زمان و مکان از سوی ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.