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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

موفق:

اعتبارات نوسازی و تجهیز صنایع کوچک 20 برابر شده است

اعتبارات نوسازی و تجهیز صنایع کوچک 20 برابر شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: اعتبارات نوسازی و تجهیز صنایع کوچک 20برابر شده است به نحوی که تسهیلات پرداخت شده طی سالهای گذشته از 3.5 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شده در بحث اجرای هدفمندسازی یارانه ها  برای واحدهای تولیدی از محل درآمد یارانه ها را 30 درصد صرفه جویی در صنعت و معدن و کشاورزی و تولید یاد کرد و افزود: در کل کشور شش هزار واحد به وام ثبت نام کرده اند که به  سه هزار و 500 واحد 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 60 درصد عقد قرار داد و 40 درصد وام پرداخت شده است

وی اظهار داشت: این طرح نام نویسی از تسهیلات در نظر گرفته شده ادامه دارد و احدهای که نقدینگی داشته و برای سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است که این طرح ارزش فناوری را بالا می برد و روان سازی این طرح در اجرای هدفمند سازی یارانه ها کارها جلوتر می رود و تسهیلات ارائه شده به وزارت بیشتر سرعت می گیرد .

مدیرکل امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با وام واحدهایی که ثبت نام کرده اند و دچار بحران شده اند موافت شده تا این امر بر تولید تاثیر منفی نداشته باشد.

موفق توجه به تولید با کیفیت را از اولویت کاری مهم تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: تولید با کیفیت مصرف کننده را به سمت مصرف تولیدات داخلی تشویق می کند و در صورت عدم کیفیت تولیدات مصرف کننده مالای قاچاق و خارجی را مصرف می کند.

وی در ادامه میزان سرمایه گذاری از سال 78 تا 83 را 530 درصد اعلام کرد و گفت: در صنعت و معدن 380 درصد رشد صادرات و اشتغال 68 درصد و 22 درصد تولید ناخالص ملی و 18 درصد بازرگانی بوده است که 40 درصد تولید ناخالص ملی را وزارت صنعت و معدن به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: میزان سرمایه گذاری از سال 78 تا 89 ، 147 هزار میلیارد تومان بوده که به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است که 530 درصد رشد داشته است.

موفق گفت: صادرات از سال 78 تا 83 از 18 میلیارد تومان در سال 86 به 380 درصد رسیده لذا میزان اشتغالزایی از سال 78 تا 83 در بخش صنعت و معدن 29 هزار و 500 نفر بوده که در سالجاری 48 هزار و 600 نفر با 58 درصد رشد محقق خواهد شد.

وی از افتتاح 250 پروژه عمرانی در بخش زیرساختهای صنعت و معدن در کشور خبر داد و گفت: 100 میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شده که برای 247 شهرک صنعت از سراسر کشور با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان بهره برداری شده است و اشتغال 7 هزار نفر را به دنبال دارد که نسبت به سال گذشته از رشد بالایی برخوردار است

مشاور سازمان و مدیریت امور استانهای مجلس و صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور افزود: 46.2  مصوبات موجود به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بیشتر نسبت به سایر دستگاهها است که دور اول مصوبات 90 درصد و دور دوم 70 درصد مصوبات در سراسر کشور انجام شده و مابقی در دست اجرا است .

کد مطلب 1352207

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