اعتبارات نوسازی و تجهیز صنایع کوچک 20 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شده در بحث اجرای هدفمندسازی یارانه ها برای واحدهای تولیدی از محل درآمد یارانه ها را 30 درصد صرفه جویی در صنعت و معدن و کشاورزی و تولید یاد کرد و افزود: در کل کشور شش هزار واحد به وام ثبت نام کرده اند که به سه هزار و 500 واحد 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 60 درصد عقد قرار داد و 40 درصد وام پرداخت شده است

وی اظهار داشت: این طرح نام نویسی از تسهیلات در نظر گرفته شده ادامه دارد و احدهای که نقدینگی داشته و برای سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است که این طرح ارزش فناوری را بالا می برد و روان سازی این طرح در اجرای هدفمند سازی یارانه ها کارها جلوتر می رود و تسهیلات ارائه شده به وزارت بیشتر سرعت می گیرد .

مدیرکل امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با وام واحدهایی که ثبت نام کرده اند و دچار بحران شده اند موافت شده تا این امر بر تولید تاثیر منفی نداشته باشد.

موفق توجه به تولید با کیفیت را از اولویت کاری مهم تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: تولید با کیفیت مصرف کننده را به سمت مصرف تولیدات داخلی تشویق می کند و در صورت عدم کیفیت تولیدات مصرف کننده مالای قاچاق و خارجی را مصرف می کند.

وی در ادامه میزان سرمایه گذاری از سال 78 تا 83 را 530 درصد اعلام کرد و گفت: در صنعت و معدن 380 درصد رشد صادرات و اشتغال 68 درصد و 22 درصد تولید ناخالص ملی و 18 درصد بازرگانی بوده است که 40 درصد تولید ناخالص ملی را وزارت صنعت و معدن به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: میزان سرمایه گذاری از سال 78 تا 89 ، 147 هزار میلیارد تومان بوده که به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است که 530 درصد رشد داشته است.

موفق گفت: صادرات از سال 78 تا 83 از 18 میلیارد تومان در سال 86 به 380 درصد رسیده لذا میزان اشتغالزایی از سال 78 تا 83 در بخش صنعت و معدن 29 هزار و 500 نفر بوده که در سالجاری 48 هزار و 600 نفر با 58 درصد رشد محقق خواهد شد.

وی از افتتاح 250 پروژه عمرانی در بخش زیرساختهای صنعت و معدن در کشور خبر داد و گفت: 100 میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شده که برای 247 شهرک صنعت از سراسر کشور با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان بهره برداری شده است و اشتغال 7 هزار نفر را به دنبال دارد که نسبت به سال گذشته از رشد بالایی برخوردار است

مشاور سازمان و مدیریت امور استانهای مجلس و صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور افزود: 46.2 مصوبات موجود به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بیشتر نسبت به سایر دستگاهها است که دور اول مصوبات 90 درصد و دور دوم 70 درصد مصوبات در سراسر کشور انجام شده و مابقی در دست اجرا است .