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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

چاپ چهارم 2 کتاب یاحسینی منتشر شد

چاپ چهارم 2 کتاب یاحسینی منتشر شد

دو کتاب «زیتون سرخ» و «مهمان فشنگ‌های جنگی» که به ترتیب به خاطرات ناهید یوسفیان و مجید بنشاخته اختصاص دارد توسط سوره مهر به چاپ چهارم رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زیتون سرخ» خاطرات ناهید یوسفیان، اولین زن اتمی ایران است که با نگاهی واقعیت‌گرا یک دورنما و نگاهی کلی از داستان زندگی این عضو سازمان انرژی اتمی ایران را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.

زندگی پرفراز و نشیبی که حتی به دو راهی انتخاب میان فرصت‌های بسیار خوب و وسوسه‌انگیز از سوی کشورهای مختلف و خدمت به وطن از سوی دیگر می‌رسد.

محمدرضا قانون‌پرور که پیش از این رمان «فال خون» داوود غفارزادگان را ترجمه کرده بود، در حال ترجمه کتاب «زیتون سرخ» به زبان انگلیسی است.
 
همچنین کتاب «مهمان فشنگ‌های جنگی» درباره مجید بنشاخته یک سرباز است که در جبهه‌های دفاع مقدس اسیر شده و 2 سال در اسارت عراق بوده است.
 
یاحسینی نویسنده این کتاب می‌گوید: بنشاخته یک نیروی ساده از روستای «چاه تلخ جنوبی» در حوالی بوشهر است که نه فرمانده بوده و نه در قرارگاه بروبیایی داشته است و روزگاری دشت‌ها و کوه‌های سرزمینش در غرب و جنوب را می‌پایید و امروز روایتگر خاطرات دوران اسارت شده است.
 
این کتاب شامل دو بخش است: بخش اول 9 فصل و مربوط به سال‌های حضور بشناخته در ایران است. بخش دوم نیز در 6 فصل به سال‌های اسارت او می‌پردازد.
 
از قاسم یاحسینی کتاب‌های دیگری همچون «یک دریا ستاره»، «پنهان زیر باران» و «آخرین شلیک» در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
 
سوره مهر چاپ چهارم این دو کتاب را در شمارگان 2 هزار و 500 جلد و با قیمت هر کدام 3 هزار و 300 تومان منتشر کرده است.
کد مطلب 1352208

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