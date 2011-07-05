طرح های اشتغال کمیته امداد هشت برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید ظهر سه شنبه در جشن خودکفایی دو هزار و 500 خانوار مددجو در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 500 هزار اشتغال در سال گذشته در کشور ایجاد شده که 20 درصد این میزان اشتغال توسط کمیته امداد در تمام کشور صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این میزان اشتغال در دو قالب مددجویان امداد و روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرایی شده و منابع قرض الحسنه بانکها برای در اختیار گذاشتن تسهیلات برای اشتغالزایی تامین شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه بانکها بازوان قوی اشتغال هستند، بیان داشت: ویژگی اساسی وعمده ایجاد شغل توسط کمیته امداد نظارت بر طرح های اشتغال و دنبال کردن طرح هاست.

وی با بیان اینکه در سال گذشته طرح های ایجاد اشتغال هشت و اعتبار آنها نیز شش برابر شده است، عنوان کرد: نظارت بر طرح ها با شدت چشمگیرتری صورت می پذیرد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور عنوان کرد: در سال گذشته 140 هزار پرونده دریافت تسهیلات داشته ایم که 70 هزار مورد آن تامین اعتبار شده اند و تسهیلات دریافت کرده اند که بیشتر آنها مشکل ارائه ضامن را داشته اند که نتوانسته اند تسهیلات خود را دریافت کنند.

امید اذعان داشت: عرصه امدادگری نسبت به گذشته تفاوت کرده و ارائه خدمات و مددکاری با توجه به پیشرفتهای روز صورت می گیرد.