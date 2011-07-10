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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

نوروزی در گفتگو با مهر:

تفاوت با فوتبالی‌ها انگیزه‌های کشتی‌گیران را از بین می‌برد

تفاوت با فوتبالی‌ها انگیزه‌های کشتی‌گیران را از بین می‌برد

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: تبعیض موجود میان ورزشکاران رشته های مدال آور با فوتبال باعث می شود انگیزه ها در آستانه المپیک از بین برود.

امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود که به ما پس از قهرمانی در بازی‌های آسیایی گوانگجو یک خانه مسکونی هدیه بدهند اما مسکن فوق 40 کیلومتر از تهران دور است و جالب اینجاست که باید اقساطش را هم خودمان بدهیم این که دیگر هدیه نیست.

وی ادامه داد: امروز من مدعی وزن 60 کیلوگرم برای حضور در مسابقات جهانی ترکیه و گزینشی المپیک هستم اما هیچگونه انگیزه ای ندارم و فکر می کنم به غیر از من دیگر اعضای تیم هم در آستانه المپیک لندن چنین شرایطی داشته باشند.
 
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که یک فوتبالیست  بین 500 تا 800 میلیون تومان دریافت می کند و تیم فوتبال از دور مقدماتی رقابتهای المپیک  حذف می شود اما همه از کشتی و کشتی گیران در المپیک انتظار مدال دارند و اگر خدای نکرده این امر محقق نشود همه ما را محاکمه می کنند اما امروز کسی صدای ما را نمی‌شنود.
کد مطلب 1352212

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