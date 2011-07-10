امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود که به ما پس از قهرمانی در بازی‌های آسیایی گوانگجو یک خانه مسکونی هدیه بدهند اما مسکن فوق 40 کیلومتر از تهران دور است و جالب اینجاست که باید اقساطش را هم خودمان بدهیم این که دیگر هدیه نیست.

وی ادامه داد: امروز من مدعی وزن 60 کیلوگرم برای حضور در مسابقات جهانی ترکیه و گزینشی المپیک هستم اما هیچگونه انگیزه ای ندارم و فکر می کنم به غیر از من دیگر اعضای تیم هم در آستانه المپیک لندن چنین شرایطی داشته باشند.