امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود که به ما پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی گوانگجو یک خانه مسکونی هدیه بدهند اما مسکن فوق 40 کیلومتر از تهران دور است و جالب اینجاست که باید اقساطش را هم خودمان بدهیم این که دیگر هدیه نیست.
وی ادامه داد: امروز من مدعی وزن 60 کیلوگرم برای حضور در مسابقات جهانی ترکیه و گزینشی المپیک هستم اما هیچگونه انگیزه ای ندارم و فکر می کنم به غیر از من دیگر اعضای تیم هم در آستانه المپیک لندن چنین شرایطی داشته باشند.
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که یک فوتبالیست بین 500 تا 800 میلیون تومان دریافت می کند و تیم فوتبال از دور مقدماتی رقابتهای المپیک حذف می شود اما همه از کشتی و کشتی گیران در المپیک انتظار مدال دارند و اگر خدای نکرده این امر محقق نشود همه ما را محاکمه می کنند اما امروز کسی صدای ما را نمیشنود.
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