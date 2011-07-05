هزاران واحد مسکونی جدید در قدس و کرانه باختری ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، رژیم صهیونیستی قصد دارد 900 واحد مسکونی جدید در شهرک "جیلو" در بیت المقدس اشغالی بسازد.

بر اساس این گزارش، رژیم اسرائیل همچنین تصمیم دارد 300 واحد مسکونی در "بیتار عولیت" درغرب بیت لحم و 46 واحد مسکونی در شهرک نشین "کارنی شومرون" در نزدیکی نابلس و 40 واحد مسکونی در شهرک "عوفرت" در نزدیکی رام الله احداث کند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در سایه حمایتهای بی دریغ آمریکا و سکوت جامعه جهانی همچنان به شهرک سازی غیر قانونی در کرانه باختری و بیت المقدس اشغالی ادامه می دهد.