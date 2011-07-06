کشتی ایران همچنان زنده است/ فقط در مازندران کشتی ورزش اول است

عباس حاج کناری، مربی سازنده مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زمانی که ما در دهه 70 برای حضور در مسابقات جهانی و ملی پوش شدن وارد رقابت‌های انتخابی می شدیم در بسیاری از مبارزات‌ به زحمت می افتادیم و سختی می کشیدیم. شاید باور نکنید اما کار ما در برخی از مسابقات حتی سخت‌تر از پیکارهای جهانی بود.

وی با یادآوری اینکه شرایط امروز کشتی ایران با گذشته متفاوت است، افزود: سطح مسابقات انتخابی تیم ملی که اواخر هفته گذشته در ساری برگزار شد زیاد بالا نبود اما قهرمانی برخی از کشتی گیران گمنام در ساری نشان داد که ورزش اول کشور همچنان زنده است.

حاج کناری تصریح کرد: البته ضعیف شدن کشتی در ایران به فدراسیون و کادر فنی تیم ملی ربطی ندارد، زیرا در حال حاضر ورزش‌های سختی مانند کشتی طرفداران زیادی ندارد و تنها در مازندران کشتی ورزش اول محسوب می شود.

دارنده مدال نقره جهان در پایان افزود: به هر حال کار کادر فنی برای آماده سازی کشتی گیران برتر رقابت‌های انتخابی و رساندن آنها به شرایطی که بتوانند مدال جهانی کسب کنند، بسیار سخت است و غلامرضا محمدی به همراه دستیارانش باید برنامه‌ای بسیار مدون، در کنار امکانات خوب داشته باشند تا بتوانند در رقابت‌های جهانی سهمیه‌های المپیک لندن را کسب کنند.

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک 8 و 9 تیرماه در ساری برگزار شد. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای 22 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول برگزار خواهد شد.