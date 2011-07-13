جمال میرزایی، کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شرایط جسمانی و روحی خوبی برای شرکت در مسابقات انتخابی داشتم و تنها برخی اشتباهات باعث باختم شد که خوشبختانه اعضای کادر فنی تیم ملی شاهد بودند به ناحق شکست خوردم و به همین خاطر من را به اردوی این تیم دعوت کردند.

وی ادامه داد: خوشحالم که به اردوی تیم ملی دعوت شدم و مطمئن باشید در مسابقات آینده نشان می دهم و ثابت می کنم که از همه بهتر هستم و دو بنده تیم ملی حق من است.

میرزایی تصریح کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی با شگفتی‌های بسیاری همراه بود و خوشبختانه کادر فنی تمامی اتفاقات را زیر نظر داشت تا از بین رفتن حق برخی کشتی گیران جلوگیری کنند.