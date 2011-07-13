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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

میرزایی در گفتگو بامهر:

حاضرم با هر کشتی گیری مسابقه بدهم/ شایستگی‌ام را ثابت می‌کنم

حاضرم با هر کشتی گیری مسابقه بدهم/ شایستگی‌ام را ثابت می‌کنم

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو گفت: حاضرم برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک لندن با هر کشتی گیری مسابقه بدهم.

جمال میرزایی، کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شرایط جسمانی و روحی خوبی برای شرکت در مسابقات انتخابی داشتم و تنها برخی اشتباهات باعث باختم شد که خوشبختانه اعضای کادر فنی تیم ملی شاهد بودند به ناحق شکست خوردم و به همین خاطر من را به اردوی این تیم دعوت کردند.

وی ادامه داد: خوشحالم که به اردوی تیم ملی دعوت شدم و مطمئن باشید در مسابقات آینده نشان می دهم و ثابت می کنم که از همه بهتر هستم و دو بنده تیم ملی حق من است.

میرزایی تصریح کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی با شگفتی‌های بسیاری همراه بود و خوشبختانه کادر فنی تمامی اتفاقات را زیر نظر داشت تا از بین رفتن حق برخی کشتی گیران جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: در رقابت‌های بین المللی جام موحد و حبیبی شایستگی‌ام را ثابت می کنم تا بتوانم شانس حضور در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک لندن را پیدا کنم.

" مسابقات کشتی آزاد جام موحد و حبیبی روزهای 30 و 31 تیرماه سالجاری در ساری برگزار خواهد شد."

میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: برای حضور در رقابت‌های جهانی ترکیه تابع تصمیم کادر فنی تیم ملی هستم و حاضرم با هر کشتی گیری که صلاح بدانند مسابقه بدهم.

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روزهای 8 و 9 تیر ماه در شهر ساری برگزار شد و با برگزاری این مسابقات و قهرمانی گودرزی گره‌های وزن 84 کیلوگرم پیچیده‌تر شد.

کد مطلب 1352219

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