اولین دوره آموزشی جامع MBA در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد

فرزاد امیری مدرس اولین دوره آموزشی جامع MBAدر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: موسسه دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه با همکاری شرکت پویان تجارت طلوع در راستای تحقق مأموریت خویش مبنی بر گسترش ارتباط با صنعت و نیز توسعه دانش کاربردی و بروز رسانی دانش مدیران و کارکنان خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی اقدام به برگزاری اولین دوره آموزشی جامع MBA ویژه مدیران ، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در استان کرمانشاه کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: در این دوره دانش پذیران در سه سطح با مفاهیم مختلف مدیریت و اهمیت آن در جوامع امروز در سطح یک، فرآیند برنامه ریزی در بنگاه های اقتصادی و مبانی و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سطح دو و ایجاد زمینه جهت رویکرد استراتژیک به مسئله بازاریابی و حضور در بازارهای بین المللی در سطح پیشرفته آشنا شدند.

امیری تصریح کرد: دانشگاه صنعتی کرمانشاه از بین متقاضیان حداکثر ۳۰ نفر را بر اساس کیفیت سوابق آموزشی و شغلی برای شرکت در این دوره انتخاب کرده است .

وی اعضای هیئت علمی و مدیران این دانشگاه را از دانش پذیران اولین دوره آموزشی جامع MBA در دانشگاه صنعتی کرمانشاه عنوان کرد.