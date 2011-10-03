به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی، آزادکار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در جریان دیدار رده بندی بازی‌های آسیایی گوانگجو از ناحیه پا دچار مصدومیت شدید شد و به همین دلیل پس از کسب عنوان پنجمی این بازی‌ها مورد عمل جراحی قرار گرفت.

این کشتی گیر پس از هفت ماه دوری از میادین کشتی هنوز در پایش احساس درد می کند اما با این وجود به دنبال آن است که در فصل جدید لیگ برتر کشتی به میدان برود، البته در یک وزن بالاتر یعنی وزن 66 کیلوگرم.

سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: در این مدت سختی‌های زیادی کشیدم و متاسفانه مسئولان فدراسیون کشتی حمایت جدی از من نداشتند اما قول دادند در آینده کمکم کنند.

این کشتی گیر جوان خاطر نشان کرد: این مسائل برایم مهم نیست، می خواهم زودتر به دنیای کشتی بازگردم و بار دیگر در اردوی تیم ملی حضور یابم.

احمدی که پس از مسابقه رده بندی بازی‌های آسیایی گوانگجو و ادامه دادن به این دیدار با وجود مصدومیت مورد لطف رئیس جمهور قرار گرفته بود، نیازمند حمایت هر چه بیشتر مسئولان است.