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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

مسابقات وزنه برداری نونهالان کشور در اراک آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مسابقات وزنه برداری نونهالان کشور روز سه شنبه در اراک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که در مجموعه دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد برگزار می شود 220 ورزشکار رده های سنی 10 تا 13 سال  19 استان کشور  با یکدیگر به رقابت می پردازند.

بر اساس این گزارش نونهالان شرکت کننده در این مسابقات در رشته های آمادگی جسمانی، پرتاب توپ، دراز و نشست، پرش ارتفاع درجا، تکنیک یک ضرب دوضرب( بدون زدن وزنه تنها با میله آموزشی) و انعطاف تنه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رقابتهای رده سنی 10 و 11 تا روز جمعه در اراک برگزار می شود بعد از  آن رقابتهای رده های سنی 12 و 13 سال آغاز می شود.
 

کد مطلب 1352223

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