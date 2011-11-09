۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

نوروزی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نیامد/ ماجرای خداحافظی جدی شد!

فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان با نیامدن به اردوی تیم ملی ماجرای خداحافظی خود را از دنیای کشتی را جدی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی، دارنده مدال طلای رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی گوانگجو در چند روز گذشته به دلیل آنچه که اهمیت ندادن مسئولان استانی عنوان شده است از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

در شرایطی که گمان می رفت طرح این موضوع از سوی نوروزی یک بازی رسانه‌ای باشد، این کشتی گیر به اردوی تیم ملی که از روز 15 آبان‌ماه آغاز شده نیامد تا موضوع خداحافظی خود را جدی کند و حتی قید مسابقات آزمایشی المپیک لندن را بزند.

باید دید مسئولان ورزشی و سیاسی استان فارس اقدامی برای بازگشت قهرمان ملی خود می کنند یا باید منتظر از دست رفتن یک ستاره باشیم.

