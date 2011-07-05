سند راهبردی ایمنی هوانوردی کشوری تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی عسگری رکن اساسی حمل و نقل هوایی در تمامی اشکال و مدال ها را ایمنی و بی خطری دانست و گفت: بدون این کار هر گونه تلاش و اقدامی با شکست روبرو شده و اهداف مترتب بر ارائه خدمات حمل و نقل محقق نخواهد شد.

وی به اهمیت دو چندان ایمنی در صنعت حمل و نقل هوایی با توجه به عکس العملی که جامعه ذینفعان و دست اندرکاران این صنعت نسبت به وقوع سانحه هوایی از خود نشان می دهد، اشاره کرد و افوزد: همین امر مسئولیت دست اندرکاران حمل و نقل هوایی را در توجه به امینی و برقراری آن مضاعف می کند.

مدیر کل دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری خاطر نشان کرد: از آنجا که ایمنی در صنعت هوانوردی به عنوان یک عنصر کلیدی شناخته شده و وجود آن برای حفظ اعتماد مردم به استفاده عمومی از حمل و نقل هوایی به عنوان وسیله ارتباطی بین جوامع و ملت ها، یک اصل مهم به شمار می رود، طیف وسیعی از فعالیت های درگیر در اطمینان از وجود نقش مهمی در شناسایی و نظارت موثر بر عناصر مختلف در سیستم های مدیریت امینی هدف "سند راهبرد امینی هوانوردی کشور" ایفا می کند.

علی عسگری با ابراز این مطلب که در این سند 8 راهبرد شامل 59 برنامه اجرایی در نظر گرفته شده که در ذیل هر راهبرد برنامه های اجرایی جهت نیل به آن با تعیین اهداف کمی طراحی شده است افزود: برای تحقق هدف راهبردهایی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد به عنوان محور اصلی سند راهبردی امینی مد نظر قرار می گیرد و برنامه های مشخصی برای نیل به هر راهبرد تعریف می شود تا طی 5 سال با برنامه ریزی لازم نسبت به پیاده سازی آنها اقدام گردد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سابقه بیش از 70 ساله هوانوردی کشور، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری نظارت قانونی بر عملکرد ایمنی هوانوردی غیر نظامی را مورد تجدید نظر قرار داده تا با توجه به طیف وسیعی از پیشرفتهای فن آوری و تغییرات در محیط های عملیاتی نسبت به استفاده از ظرفیت های ملی به طور مستمر و مدرن نیازهای امروز صنعت حمل و نقل هوایی را پاسخ دهد.

مدیر کل دفتر ایمنی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و در راستای پاسخگویی به الزام قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل هوایی بر آن داشت تا در راستای ارتقای ایمنی در صنعت "پیش نویس سند راهبردی ایمنی هوانوردی کشور" را تدوین کند.

علی عسگری با بیان این مطلب که سند بلند مدت مزبور برای اولین بار در کشور تدوین شده است، اظهار داشت: در این سند ضمن لحاظ الزامات قانونی، استانداردها و الزامات بین المللی هدف نهایی آن (ارتقای ایمنی هوانوردی کشور) و همچنین "افق زمانی منطبق با سند 5 ساله پنجم توسعه کشور" تدوین شده است.

مدر کل دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اظهار امیدواری کرد با تصویب این سند در مراجع ذیصلاح قانونی مربوط و اختصاص بودجه های مناسب، زمینه دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی محقق گردد.