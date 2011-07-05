کارگاه آموزشی ضابطین مدیریت پسماند در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل محیط زیست استان لرستان ظهر سه شنبه در این کارگاه آموزشی بر ضرورت بازشناسی قانون مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: در این قانون همه چیز مشخص شده است که ما باید برای اجرای اصولی قانون مدیریت پسماند تلاش کنیم.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: ما امروز به عنوان ضابط خاص در راه اجرای یک قانون خاص به دستگاه قضایی کمک می کنیم.

وی یادآور شد: کشف زباله ها، تعقیب متهم، حفظ آثار و دلایل جرم و پیگیری قضایی در این زمینه از جمله وظایف ضابطین مدیریت پسماند است.

معاون دادستان خرم آباد نیز در این کارگاه آموزشی در سخنانی با بیان اینکه ضابطین مامورانی هستند که به موجب قانون تحت تعلیمات مقام قضایی وظیفه تعقیب، جلوگیری از فرار و ... را دارند، اظهار داشت: ریاست این ضابطین نیز بر عهده دادستانهای هر منطقه است.

رضایی تصریح کرد: ماموران محیط زیست و منابع طبیعی در حوزه کاری خود صلاحیت دارند که در برخورد با جرم سریعا وارد عمل شوند.