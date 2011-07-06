به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو بازی‌های تدارکاتی تیم هندبال جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان یونان، فدراسیون هندبال کشورمان از تیم گرجستان برای سفر به تهران و انجام چند بازی دوستانه دعوت کرد. به همین منظور تیم هندبال گرجستان سه شنبه شب به تهران وارد شد و قرار است طبق برنامه عصر امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در دو بازی تدارکاتی مقابل تیم جوانان کشورمان قرار گیرد.

همچنین کادر فنی دو تیم بزرگسالان و جوانان یک تا دو بازی تدارکاتی را در حاشیه برپایی اردوهای این دو تیم در تهران برنامه ریزی کرده‌اند. در اولین بازی این دو تیم سه شنبه شب تیم بزرگسالان با نتیجه 32 بر 31 هندبالیست‌های جوان کشورمان را مغلوب کردند. مسئولان فدراسیون هندبال در تلاش هستند تا تیم گرجستان را راضی به انجام یک بازی دوستانه دیگر با تیم بزرگسالان کنند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان اواخر تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.