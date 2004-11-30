ناطق نوري : هيچ اختلافي ميان اصولگرايان درباره انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد // همه جريانات سياسي در انتخابات حضورجدي داشته باشند // گفتگو با افراد مطرح براي نامزدي ادامه دارد

رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي در حاشيه برگزاري مراسم گراميداشت روز مجلس درجمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره اظهارات رمضان زاده مبني بر راه يافتن نمايندگان غير كارشناسي به مجلس به واسطه شرايط برگزاري انتخابات گفت: بهتر است برويد بررسي كنيد و مجلس هفتم را با مجالس پنجم و ششم مقايسه كنيد تا مشخص شود چه تعداد از آنها معلومات بالاتر و پايين تري نسبت به مجالس گذاشته دارند،آنگاه قضاوت كنيد.

از ناطق نوري سئوال شد تاكنون با چه افرادي براي شركت در انتخابات رايزني و گفتگو شده است و وي گفت: با همه افراد مطرح شده كه اين روزها اسامي آنها در رسانه ها نيز درج شده صحبت كرده ايم و اين گفتگوها ادامه خواهد يافت تا از جبهه اصولگرا بتوانيم كانديداي مناسبي را معرفي كنيم.

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: بررسي شرايط و ويژگي هاي نامزدهاي رياست جمهوري دردو بعد ثبوت و اثبات صورت مي گيرد ، ثبوت يعني تطبيق فرد با معيارهايي كه داريم و اثبات يعني مقبوليت اجتماعي نامبرده .

از ناطق نوري سوال شد چه قدر به روحاني بودن يا غير روحاني بودن رييس جمهور آينده دقت نظر داريد و وي گفت: روحاني يا غير روحاني بودن نمي تواند مبناي كار باشد وكلا تقسيم جامعه به اين دو طبقه درست نيست و به ضرر روحانيت است.

ناطق نوري تصريح كرد: ملاك و معيار ما شايسته سالاري و توانمندي افراد است كه روي اين ويژگي ها داريم بررسي مي كنيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره چگونگي حضور حداكثري مردم در انتخابات كه رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد كردند گفت: اگر همه گروه ها كانديداي خود را اعلام كنند و افرادي به صحنه بيايند كه بتواند شور و نشاط انتخاباتي ايجاد كند

مي تواند اين حضور حداكثري اتفاق بيفتد. وي تاكيد كرد: همه جريانات سياسي بايد در انتخابات حضورجدي داشته باشند .

از ناطق نوري سوال شد درصورت رد صلاحيت گسترده از سوي شوراي نگهبان ايا باز هم مي توان به حضورهمه جريانات و گروه هاي سياسي اميد وار بود و وي گفت: شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون اساسي ببيند وظيفه اش چيست و مصلحت و شايستگي افراد را هم درنظر بگيرد و اينطور نمي شود كه فردي با كوله باري از پرونده بيايد و كانديداي انتخابات رياست جمهوري بشود و شوراي نگهبان به وظيفه خود عمل نكند.

ناطق نوري گفت: قطعا شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي و تكليف شرعي خود عمل مي كند و كانيداها بايد مصداق رجال سياسي، مدير، مدبرو بدون سو شهرت و پرونده و مومن و متقي باشند.

ناطق نوري درپاسخ به سوالي مبني بر احتمال ورود هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات وحمايت گروه هاي اصولگرا از وي گفت: آقاي هاشمي مي فرمايند من نمي آيم و ترجيح مي دهم افراد ديگري وارد صحنه شوند.از وي درباره تاثير حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات سئوال شد و وي گفت: بايد بررسي كنيم.