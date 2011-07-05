کاهش سهم ارومیه از بخش صنعت منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت ومعدن آذربایجان غربی در ارومیه در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر توسعه متوازن استان و کاهش سهم ارومیه از بخش صنعت اظهارداشت: توسعه ارومیه منجر به توسعه آذرایجان غربی می شود در این راستا کاهش سهم صنعت ارومیه درست نیست.

وی با بیان اینکه سهم ارومیه در بخش صنعت، معدن، بهداشت و ... نباید به هیچ وجه کاهش یابد بیان داشت: شهرستان ارومیه 30 درصد جمعیت استان را داراست و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی بخش اعظمی باز مسئولیت آذربایجان غربی درتمامی بخش ها بر عهده دارد.

جهانگیرزاده با عنوان اینکه توسعه مراکز استانها محور نیست گفت: باید قبول کرد قاعده زندگی و توسعه در تمامی مناطق دنیا بر این محور است که مناطق مرکزی توسعه یابند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه مناطق محروم استان ضروری است خاطرنشان کرد: برای توسعه این مناطق نباید سهم ارومیه کاهش یابد.

وی با اشاره به نگاه عالمانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سالجاری تحت عنوان جهاد اقتصادی گفت: امروز تمامی ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری ها کشور ناشی از فاصله طبقاتی است که دولت تلاش کرده است با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها این مشکل را رفع کند.

جهانگیرزاده در ادامه در خصوص انتقاد رئیس خانه صنعت و معدن استان مبنی بر عدم اجرایی شدن مصوبات صنعت و معدن مجلس در استان قول مساعد داد زمینه اجرایی شدن هر چه سریعتر این مصوبات در استان فراهم شود.